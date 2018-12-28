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Пианист Мариинского театра найден мертвым в московском отеле — СМИ

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Пианист Мариинского театра найден мертвым в московском отеле — СМИ

Москва, 28 декабря. Российский пианист-импровизатор Мариинского театра Александр Маркович скончался в Москве. Его тело было найдено в одном из отелей. Об этом сообщают российские СМИ.

По информации телеканала «РЕН ТВ», вероятной причиной смерти стала остановка сердца.

Александр Маркович закончил музыкальную школу имени Гнесиных, а в 13 лет победил в Радио-конкурсе молодых исполнителей в Праге. В 90-е годы музыкант эмигрировал в Израиль, затем жил в Европе и США.

Отметим, что на сайте Мариинского театра нет информации о смерти пианиста.

Автор: Денис Коробейников
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