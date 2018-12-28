Москва, 28 декабря. Немецкое издание Die Welt назвало комплекс «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком «новогодним подарком для россиян», который заставил встревожиться американских военных.

Во вторник Минобороны РФ провело испытание «Авангарда». Президент РФ Владимир Путин, прибыв в Национальный центр управления обороной, лично дал команду приступить к испытаниям, сообщал телеканал «360». В ходе запуска подтвердилось, что комплекс способен развивать скорость в 27 Махов. (примерно 30 тыс. км в час).

Немецкое издание подчеркивает, что разработка комплекса заставила встревожиться американских военных. В этих условиях Вашингтон вынужден «действовать под нажимом»: в ноябре Пентагон объявил срочный тендер на создание комплекса перехвата гиперзвукового оружия Glide-Breaker-Programm. Предприятиям оборонной промышленности предстоит показать проект системы ПВО, которая смогла бы перехватить гиперзвуковые планирующие крылатые боевые блоки в верхних слоях атмосферы.

При этом Die Welt подчеркивает, что именно неуловимость российского оружия представляет собой наиболее серьезную угрозу.

Как сообщала ранее «Газета.ру», «Авангард» способен совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на скорости, превышающей число Маха (скорость звука) более чем в двадцать раз. Глава стратегического командования США генерал Джона Хайтен ранее заявил, что ВС США не имеют оружия, способного защитить страну от российского комплекса.

Ранее СМИ раскрыли подробности создания уникального комплекса. Выяснилось, что его разработка началась еще в 1980-х годах. Несколько раз проект находился на грани закрытия. Первые два испытания прошли в начале 1990 года.