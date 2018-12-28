СМИ раскрыли главные секреты ракетного комплекса «Авангард»

Москва, 28 декабря. Успешные испытания российского гиперзвукового ракетного комплекса «Авангард» в конце уходящего года стали, главной военно-технической сенсацией не только для России, но и мира. СМИ раскрыли главные секреты комплекса.

На данный момент в мире ни одна страна не обладает оружием с такими характеристиками. Несмотря на то, что в США уже 30 лет ведутся разработки подобного супер-оружия, оно на данный момент летает в четыре раза медленнее российского «Авангарда», а также не выдерживает температуру в 2000 градусов. Главное же отличие: гиперзвуковые системы США летают по «классической» баллистической траектории, которую может вычислить компьютер и сбить противоракетой.

Главная «фишка» «Авангарда»: по пути к цели может менять курс, благодаря чему компьютер не способен вычислить его траекторию (которую американцы уже обозвали ее «бешеной»).

Как сообщает «КП», о разработке зашифрованного проекта «4202» в СССР на одном из военных предприятий (в Реутово) американская разведка узнала в середине 1980-х годов. Целью проекта было разработать ответ на ПРО США. Тогда реутовцы впервые предложило создать специальную межконтинентальную ракету, которая оснащалась бы планирующим крылатым боевым блоком. Программа была утверждена в 1987 году под шифром «Альбатрос». Спустя два года Михаил Горбачев принял решение отказаться от создания спецракеты-носителя ради экономии. Однако реутовцы переубедили правительство. Тогда ради экономии в качестве носителя была выбрана не новая, а уже готовая ракета УР-100Н УТТХ.

Первые испытание системы прошли в начале 1990 года. С распадом СССР проект вновь оказался на грани закрытия. После того, как Вашингтон приступил к развертыванию ПРО в Европе, в Кремле приняли решение о «возрождении» «Авангарда».

В 2005 году президент РФ Владимир Путин сообщил журналистам, что российская сторона разрабатывает «новые стратегические комплексы — каких нет ни у кого в мире». При этом он уточнил, что «они будут работать на гиперзвуке, менять направление по курсу и высоте». А в марте уходящего года глава государства показал всему миру, как работает уникальное российской оружие.

26 декабря президенту «вживую» показали это во время испытательного пуска. Глава государства, прибыв в Национальный центр управления обороной, лично дал команду приступить к испытаниям, сообщал телеканал «360».

Как сообщает «КП», одно время разработка «Авангарда» практически остановилась. Не удавалось решить проблему устойчивого управления аппаратом и обеспечить его защиту от супервысоких температур. После многочисленных экспериментов конструкторам удалось создать жаропрочные материалы, аналогов которых нет ни у кого в мире.

На данный момент ТТХ комплекса официально не опубликован. В ходе испытаний он показал максимальную скорость в 27 раз превышающую скорость звука (примерно 30 тыс. км в час). По некоторым данным, мощность ядерного заряда составляет более 2 мегатонн.

Глава стратегического командования США генерал Джона Хайтен после проведения испытаний заявил, что Вооруженные силы США не имеют оружия, способного защитить страну от новейшего российского гиперзвукового комплекса «Авангард», сообщала «Газеты.ру».