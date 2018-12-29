Москва, 28 декабря. Госпогранслужба Украины сообщила о снятии запрета на въезд для российских граждан мужского пола. Решение ведомства прокомментировал депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик.

«Все запреты и законы фейкового киевского режима живут ровно столько, сколько новости о них находятся на первых полосах газет и сайтов. Потом они уже никому не нужны, информационный повод ушел, его можно отменить», — заявил депутат Госдумы РФ в беседе с RT.

Он подчеркнул что большинство законов на Украине действует, пока средства массовой информации не теряют к ним интерес.

Белик отметил, что украинские депутаты «не церемонились с введением военного положения в стране». По его словам, украинские депутаты должны были работать в сессионном режиме до окончания военного положения, однако они ушли на каникулы 21 декабря.

Ранее, украинский президент Петр Порошенко ввел в десяти областях Украины военное положение сроком на 30 дней. Порошенко объяснял свое решение тем, что Украина якобы находится на пороге прямого военного столкновения с Россией после инцидента в Керченском проливе. Также в страну запрещался въезд для граждан России мужского пола. Однако, 26 декабря президент Украины отменил военное положение, заявив, что выступает с заботой о демократических правах украинцев.

Напомним, что 25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили госграницу России и были задержаны. Возбуждено уголовное дело, экипажи кораблей помещены под арест. В Кремле назвали действия Киева спланированной провокацией, сообщала «Газета.ru».