Глава Генштаба Украины прокомментировал возведение заграждения в Крыму

Киев, 28 декабря. Начальник генерального штаба вооруженных сил Украины Виктор Муженко назвал правильным решение России создать заграждение в Крыму на границе с Украиной.

О завершении работ по созданию 60-километрового сооружения на границе с Украиной ранее сообщило крымское пограничное управление ФСБ России. Кроме того, были установлены два сигнализационных комплекса с вибрационными и радиолучевыми датчиками.

По мнению Мужненко, этот шаг оправдан.

«Наверное, правильно делает. Мы достаточно подготовлены, понимаем угрозы, которые есть в отношении Украины, какие направления потенциально опасны», — сказал глава Генштаба украинских вооруженных сил в эфире телеканала 112.Украина.

Крым воссоединился с Россией по итогам референдума в 2014 году. Подавляющее большинство жителей полуострова (96,77%) высказалось за возвращение в состав Российской Федерации. Москва неоднократно подчеркивала, что волеизъявление прошло в полном соответствии с нормами международного права.

Тем не менее, киевские власти не признают результаты референдума и называют Крым «оккупированной территорией» Украины.

Ранее певица Лолита Милявская заявила, что считает Крым украинским «в душе». Об этом писала Газета.ru. Слова исполнительницы вызвали широкий резонанс в российском обществе. На заявление артистки отреагировали и крымские власти. Вице-премьер Крыма Ефим Фикс отметил, что певице «не писана Конституция и законы Российской Федерации». Он добавил, что Лолите теперь едва ли стоит посещать полуостров.

Следует отметить, что ранее Лолита высказывалась в поддержку воссоединения Крыма с Россией.