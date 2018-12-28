Крым преодолел абсолютный рекорд по туристам в 2018 году

Симферополь, 28 декабря. Крым по итогам года приблизится к отметке в семь миллионов туристов. Как сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов, эта цифра является рекордом постсоветского периода.

«Мы приблизимся к отметке в семь миллионов туристов, которые прибыли в Крым», — сообщил Константинов в эфире радиостанции «Спутник в Крыму».

Как уточнил парламентарий, на данный момент Крым посетили 6,7 млн туристов, еще 150 тыс. должны приехать на полуостров на новогодние праздники. Константинов подчеркнул, что «это рекорд за все время после Советского Союза».

По словам Константинова, возросший турпоток является показательным примером развития полуострова.

О рекордных показателях на туристическом рынке в Крыму ранее сообщал глава региона Сергей Аксенов. Как сообщала «Газета.ру», в октябре показатели на 30% превысили цифры 2017 года.