Система контроля над «Метростроем» и другими компаниями станет жестче. ФАН-ТВ

Безвыходная ситуация с «Метростроем», которая затянулась уже на год, благодаря пристальному вниманию к проблеме будет решена. Вопрос на личный контроль взял врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

В режиме закрытого заседания прошла еще одна встреча сотрудников «Метростроя» и вице-губернатора Николая Бондаренко. Сегодня должны были разблокировать счета компании, чтобы рабочие, наконец, смогли получить свои деньги. Однако история приняла неприятный оборот. Счета были разблокированы, город уже перевел на них 469 миллионов рублей, но деньги снова «зависли».

«Метрострой» задолжал 778 миллионов рублей налоговым службам, а еще есть долги пред банками (одному только банку «Санкт-Петербург» компания должна 518 миллионов). По словам вице-губернатора Николая Бондаренко сегодня Арбитражным судом Петербурга и Ленинградской области было принято решение о том, чтобы снять ограничения по двум этим позициям.

«Те деньги, о которых я сказал, 469 миллионов рублей, частично (197 млн) ушли в оплату требований на институту Ленметрогипротранс, которому Метрострой должен за проектные документы. Мы не смогли снять ограничения с этой суммы. Все остальные деньги – 11 млн – перевели в «Санкт-Петербург» и Россельхозбанк. В банк Санкт-Петербург переведено 239 млн. Остальные деньги остались на счетах, они будут выплачиваться по решению комиссии по трудовым спорам, которой будут предоставлены в банк судебными приставами», – прокомментировал ситуацию Николай Бондаренко, вице-губернатор Петербурга.

Усложняется задача еще и тем, что подрядные организации «Метростроя», не представили всю необходимую документацию по рабочим. Теперь каждому из них предстоит написать заявление в комиссию по трудовым спорам на выплату задолженности. Документы будут рассматриваться около двух недель и только тогда рабочие смогут получить свои деньги. Проходчик Валерий Новиков был участником последней забастовки, большую часть денег он уже получил, признается, ему обидно за коллег. Ведь примерно из семи рабочих деньги получают только четверо.

«У нас же еще ИТР не получает совсем, нам хоть выдали, бригаде. 60 человек, кто были внизу и бастовали, получили. И сейчас на нас косо смотрят другие. У нас есть обслуживающий персонал медцех, душевые. Женщины, которые сидели у них вообще заработок 10 тысяч. Она моет, грязь за нами убирает. А ей 10 тысяч этих не выплатили до сих пор. Мне за два месяца заплатили, отдали 120, осталось около 70 тысяч должны», – поделился с корреспондентами ФАН Валерий Новиков, проходчик «СМУ-11».

Завтра метростроевцы снова встречаются с Бондаренко и такие, встречи станут регулярными, пока весь долг не будет погашен. Руководители должны будут предоставить документов по каждому рабочему полный расчетный лист, включая зарплату и отпускные, документы отправят в комиссию по трудовым спорам. Ситуация с «Метростроем» стала серьезным уроком для Петербурга. Новый градоначальник заявил о принципиальной позиции – больше не допускать подобных явлений. Для этого в самом ближайшем будущем будет разработана новая система контроля над предприятиями. Особенно это коснется организаций, выполняющих государственные и муниципальные заказы.