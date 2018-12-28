Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии
  /  Обновлено: 

Путин обсудил с Меркель ситуацию с урегулированием конфликта в Сирии

164
0 Оставить комментарий

Путин обсудил с Меркель ситуацию с урегулированием конфликта в Сирии

Москва, 28 декабря. Российский президент Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили урегулирование ситуации в Сирии.

Так, во время переговоров был рассмотрен вопрос о реализации решений четырехстороннего саммита по Сирии, который прошел в Стамбуле.

«Обстоятельно рассмотрена тематика сирийского конфликта с акцентом на реализацию решений четырехстороннего саммита, прошедшего 27 октября сего года в Стамбуле», — сообщили в пресс-службе президента РФ.

Напомним, что после четырехстороннего саммита президент России Владимир Путин заявил, что урегулирование ситуации в САР возможно только с помощью политико-дипломатических средств при единстве страны. Он подчеркнул, что такого мнения придерживаются  Россия, Германия, Франция и Турция. Также российский лидер заявил, что сами сирийцы должны определить будещее своей страны.

Отметим, что основной темой саммита было обсуждение ситуации в Идлибе.

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.