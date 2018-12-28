Москва, 28 декабря. Российский президент Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили урегулирование ситуации в Сирии.

Так, во время переговоров был рассмотрен вопрос о реализации решений четырехстороннего саммита по Сирии, который прошел в Стамбуле.

«Обстоятельно рассмотрена тематика сирийского конфликта с акцентом на реализацию решений четырехстороннего саммита, прошедшего 27 октября сего года в Стамбуле», — сообщили в пресс-службе президента РФ.

Напомним, что после четырехстороннего саммита президент России Владимир Путин заявил, что урегулирование ситуации в САР возможно только с помощью политико-дипломатических средств при единстве страны. Он подчеркнул, что такого мнения придерживаются Россия, Германия, Франция и Турция. Также российский лидер заявил, что сами сирийцы должны определить будещее своей страны.

Отметим, что основной темой саммита было обсуждение ситуации в Идлибе.