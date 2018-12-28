МВД РФ начало проверку скандального видео с охотой губернатора Иркутской области на медведя

Иркутск, 28 декабря. Руководство МВД РФ поручило провести проверку после появления видео с охотой губернатора Иркутской области Сергей Левченко на медведя.

Как сообщает пресс-служба МВД РФ, руководство ведомства поручило начальнику регионального управления МВД «провести проверку опубликованных в СМИ материалов о незаконной охоте на медведя, имевшей место на территории региона».

В рамках проверки полицейским предстоит установить точное время и место, где произошли запечатленные на видео события, а также личности тех, кто принимал участие в охоте. По результатам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в СМИ появилась информация, что видеозаписью с охотой губернатора Левченко на медведя заинтересовались следователи. Источник сообщал изданию, что оценку дадут не только действиям самого губернатора, но и «ранее принятым решениям о невозбуждении против него уголовного дела по данному факту».

Видео, на котором Левченко охотится на медведя, появилось на YouTube еще в сентябре. Источники из близкого окружения губернатора сообщили позднее СМИ, что у Левченко была лицензия. А застреленный медведь был шатуном, на которого жаловались жители округи. Опубликованное видео вызвало массу негодования пользователей, которые требовали привлечь губернатора к ответственности.