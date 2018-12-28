Синод РПЦ призвал поместные церкви не признавать «новую церковь» на Украине

Москва, 28 декабря. Священный Синод Русской православной церкви призвал другие православные церкви не признавать созданное по итогам «объединительного собора» сообщество автокефальной поместной церковью.

Синод заявил о поддержке митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, а также духовенства украинской православной церкви. Кроме того, сообщается, что в ответ на действия Константинополя на Украине РПЦ образует экзархаты в Соединенном Королевстве, Испании, Италии, Голландии и ряде других стран.

Ранее пресс-секретарь «новой церкви» на Украине Евстратий Зоря заявил о желании заполучить под юрисдикцию ПЦУ храмы канонической церкви «без насилия». Об этом писала Газета.ru.

Так называемая православная церковь на Украине была создана под давлением президента Украины Пера Порошенко и Вселенского патриарха Варфоломея. 15 декабря 2018 года состоялся «объединительный собор». В нем приняли участие представители двух раскольнических структур (УПЦ КП и УАПЦ) и два отступника УПЦ МП.