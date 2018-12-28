Москва, 28 декабря. Газета New York Times опубликовала статью о «неизбежности» импичмента президенту США Дональду Трампу в 2019 году. По версии издания, если Трамп не уйдет в отставку, то давление со стороны общества и демократических кругов неизбежно приведет к импичменту.

Главный редактор англоязычного сайта USA Really Александр Малькевич в комментарии Федеральному агентству новостей выразил мнение, что сложившаяся ситуация может сыграть на руку Трампу.

«Я вижу вариант, при котором Трамп может стать американским Ельциным. Насчет реванша не знаю, но можно всегда уйти в отставку, не дожидаясь импичмента, выдвинуться снова и устроить кровавую баню», — поделился Малькевич.

Однако не стоит забывать, что Трамп вовсе не «выскочка», за него проголосовала половина страны, у него есть большая группа поддержки. Такое наглое игнорирование интересов избирателей к хорошему не приведет. В случае импичмента Трампу новым президентом США может стать кандидат от нынешнего главы Белого дома.

«Но я бы больше ставил на кандидата от Трампа, которого электорат поддержит, потому что их народного кандидата вашингтонские бюрократы вынесли по левым признакам, связанным с «российским вмешательством», — добавил глава USA Really.

Малькевич подчеркнул, что члены Демократической партии всячески блокируют деятельность администрации Трампа, в том числе в принятии решений, проведении нужных обществу реформ только для того, чтобы «насолить» Трампу и не дать ему выполнить предвыборные обещания. В этом заключается современная Америка — «пусть все провалится в тартарары, лишь бы первым туда полетел Трамп».