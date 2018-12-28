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Российских граждан среди жертв взрыва в автобусе в Каире нет

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Российских граждан среди жертв взрыва в автобусе в Каире нет

Каир, 28 декабря. Среди жертв взрыва в автобусе в Каире согласно предварительным данным нет граждан Российской Федерации. Об этом сообщает посольство России в Египте в социальной сети Twitter.

Теракт в столице Египта произошел в 18.15 по местному времени (19.15 по московскому времени). В автобусе, в котором находились 14 туристов из Вьетнама, сработало самодельное взрывное устройство, которое было заложено у ограждения возле дороги. Два человека погибли. Еще 12 человек получили повреждения различной степени тяжести.

В консульском отделе посольства Египта подтвердили, что граждане России в результате инцидента не пострадали.

«Россиян не было в автобусе, который был подорван недалеко от пирамид Гизы», — указывается в сообщении.

О взрыве в автобусе с вьетнамскими туристами в Каире ранее сообщала Газета.ru.

 

Автор: Сергей Свазовский
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