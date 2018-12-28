Сирия: террористы обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Латакия и Хама

Дамаск, 28 декабря. Российский Центр по примирению враждующих сторон заявил о нарушениях со стороны незаконных вооруженных формирований в Идлибской зоне деэскалации.

Так, в течение суток террористы обстреляли населенные пункты в провинциях Алеппо, Хама и Латакия. Об этом заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

По его словам, Центр по примирению враждующих сторон призвал незаконные вооруженные формирования встать на путь мирного урегулирования и отказаться от провокаций.