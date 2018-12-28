Пока не воюем, но куда пойдет Порошенко? Пушков рассказал о двух сценариях выборов президента Украины

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков дал прогноз на предстоящие в 2019 году выборы президента Украины.

В интервью Федеральному агентству новостей сенатор описал два возможных сценария избирательной кампании. И согласно первому и наиболее вероятному, действующий президент Украины Петр Порошенко обеспечит себе победу любой ценой, задействовав массовые фальсификации.

«Как президент Порошенко имеет огромные возможности: он контролирует избирком, он уже создал областные избиркомы, которые состоят из его людей и сейчас создает городские избиркомы, которые тоже будут состоять из его людей», — сказал Пушков.

Ставленники Порошенко понимают, что их благополучие, карьера, социальное положение зависят от того, останется ли действующий президент у власти. И они сделают все, чтобы обеспечить его победу, несмотря на крайне низкий рейтинг Порошенко, который, по словам Пушкова, на сегодняшний день составляет порядка 10%.

«Они будут бороться как за последнюю политическую позицию, будут сражаться за последний редут, за победу Порошенко», — поделился прогнозом сенатор.

Кроме того, Пушков не исключает, что Киев может устроить новые провокации, чтобы подогреть антироссийские настроения среди украинцев и создать видимость приближения войны.

«Под прикрытием якобы грядущей войны с Россией, которую Порошенко сам всячески готовит, он вполне может прибегнуть к фальсификациям на выборах. А эта якобы предвоенная ситуация должна отвлечь людей от фальсификаций. Поэтому он разыгрывает карту военной напряженности – потому что она будет сопровождать тот сценарий, который он сейчас готовит», — предупреждает Пушков.

Отвечая на вопрос о том, как победа Порошенко скажется на российско-украинских отношениях, сенатор отметил непредсказуемость действующего президента Украины и не исключил их ухудшение.

«И хотя некоторые говорят, что хуже некуда, это не так. Мы же пока еще не воюем, а куда дальше пойдет Порошенко, мы не знаем. Экономическая ситуация у него улучшаться не будет, населению многого он не сможет предложить, значит он пойдет дальше по той линии, которую он уже испытал: нагнетание военной напряженности и обращение к Западу за новыми формами поддержки», — сказал сенатор.

Нельзя исключать и второй сценарий, продолжает Алексей Пушков, согласно которому Порошенко, несмотря на провокации и фальсификации, не сможет набрать достаточное количество голосов на выборах. Отметим, в предвыборных рейтингах на данный момент лидирует лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

«Пойти на фальсификации он может, но пойти на прямую узурпацию власти, захват ее военным путем, он не может, потому что с этим не согласятся его западные кураторы. Им нужна красивая картинка, что на Украине демократические выборы. Если Порошенко будет абсолютно безнадежен, то как бы они ему ни симпатизировали, они согласятся с победой, допустим, Юлии Тимошенко, и Запад тогда будет работать с ней», — заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ.

При этом рассчитывать на улучшение отношений России и Украины в случае поражения Порошенко тоже не стоит, считает Пушков. Однако внимание нового президента Украины будет в большей степени сосредоточено на решении социальных проблем.