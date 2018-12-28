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Пока не воюем, но куда пойдет Порошенко? Пушков рассказал о двух сценариях выборов президента Украины

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Пока не воюем, но куда пойдет Порошенко? Пушков рассказал о двух сценариях выборов президента Украины

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков дал прогноз на предстоящие в 2019 году выборы президента Украины.

В интервью Федеральному агентству новостей сенатор описал два возможных сценария избирательной кампании. И согласно первому и наиболее вероятному, действующий президент Украины Петр Порошенко обеспечит себе победу любой ценой, задействовав массовые фальсификации.

«Как президент Порошенко имеет огромные возможности: он контролирует избирком, он уже создал областные избиркомы, которые состоят из его людей и сейчас создает городские избиркомы, которые тоже будут состоять из его людей», — сказал Пушков.

Ставленники Порошенко понимают, что их благополучие, карьера, социальное положение зависят от того, останется ли действующий президент у власти. И они сделают все, чтобы обеспечить его победу, несмотря на крайне низкий рейтинг Порошенко, который, по словам Пушкова, на сегодняшний день составляет порядка 10%.

«Они будут бороться как за последнюю политическую позицию, будут сражаться за последний редут, за победу Порошенко», — поделился прогнозом сенатор.

Пока не воюем, но куда пойдет Порошенко? Пушков рассказал о двух сценариях выборов президента Украины

Кроме того, Пушков не исключает, что Киев может устроить новые провокации, чтобы подогреть антироссийские настроения среди украинцев и создать видимость приближения войны.

«Под прикрытием якобы грядущей войны с Россией, которую Порошенко сам всячески готовит, он вполне может прибегнуть к фальсификациям на выборах. А эта якобы предвоенная ситуация должна отвлечь людей от фальсификаций. Поэтому он разыгрывает карту военной напряженности – потому что она будет сопровождать тот сценарий, который он сейчас готовит», — предупреждает Пушков.

Отвечая на вопрос о том, как победа Порошенко скажется на российско-украинских отношениях, сенатор отметил непредсказуемость действующего президента Украины и не исключил их ухудшение.

«И хотя некоторые говорят, что хуже некуда, это не так. Мы же пока еще не воюем, а куда дальше пойдет Порошенко, мы не знаем. Экономическая ситуация у него улучшаться не будет, населению многого он не сможет предложить, значит он пойдет дальше по той линии, которую он уже испытал: нагнетание военной напряженности и обращение к Западу за новыми формами поддержки», — сказал сенатор.

Нельзя исключать и второй сценарий, продолжает Алексей Пушков, согласно которому Порошенко, несмотря на провокации и фальсификации, не сможет набрать достаточное количество голосов на выборах. Отметим, в предвыборных рейтингах на данный момент лидирует лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

Пока не воюем, но куда пойдет Порошенко? Пушков рассказал о двух сценариях выборов президента Украины

«Пойти на фальсификации он может, но пойти на прямую узурпацию власти, захват ее военным путем, он не может, потому что с этим не согласятся его западные кураторы. Им нужна красивая картинка, что на Украине демократические выборы. Если Порошенко будет абсолютно безнадежен, то как бы они ему ни симпатизировали, они согласятся с победой, допустим, Юлии Тимошенко, и Запад тогда будет работать с ней», — заявил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ.

При этом рассчитывать на улучшение отношений России и Украины в случае поражения Порошенко тоже не стоит, считает Пушков. Однако внимание нового президента Украины будет в большей степени сосредоточено на решении социальных проблем.

«И можно предположить, что будущий президент сочтет, что доводить дело до полного разрыва торгово-экономических отношений с Россией не стоит, и может быть, здесь будет коррекция курса. Хотя я не жду, что Украина вдруг изменит свою внешнеполитическую доктрину, начнет сближаться с Россией, забудет о Крыме или начнет выполнять минские соглашения именно так, как они написаны», — заключил сенатор Пушков.

Автор: Анастасия Алексеева
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