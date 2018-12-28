Дамаск, 28 декабря. В Сирию возвратились 212 435 человек по состоянию на 27 декабря. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

По его словам, всего в стране продолжает функционировать десять пунктов пропуска, в том числе морской «Баниас», а также воздушный «Дювали», при содействии российского центра по примирению враждующих сторон.

Соломатин заявил, что Минобороны РФ продолжает работу по оказанию всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

В частности, с начала процесса урегулирования российский Центр по примирению враждующих сторон провел 2025 гуманитарных акций, а общий вес выданного груза составил 3183,3 тонны.

Также в Сирии продолжается восстановление инфраструктуры. Всего было отремонтировано 953 км автомобильных дорог, восстановлено 30 932 жилых дома, также 7144 образовательных и 122 медицинских учреждения.