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Сирия: почти 212,5 тыс. беженцев вернулись в свои дома — Минобороны РФ

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Сирия: почти 212,5 тыс. беженцев вернулись в свои дома — Минобороны РФ

Дамаск, 28 декабря. В Сирию возвратились 212 435 человек по состоянию на 27 декабря. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

По его словам, всего в стране продолжает функционировать десять пунктов пропуска, в том числе морской «Баниас», а также воздушный «Дювали», при содействии российского центра по примирению враждующих сторон.

Соломатин заявил, что Минобороны РФ продолжает работу по оказанию всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

В частности, с начала процесса урегулирования российский Центр по примирению враждующих сторон провел 2025 гуманитарных акций, а общий вес выданного груза составил 3183,3 тонны.

Также в Сирии продолжается восстановление инфраструктуры. Всего было отремонтировано 953 км автомобильных дорог, восстановлено 30 932 жилых дома,  также 7144 образовательных и 122 медицинских учреждения.

 

Автор: Денис Коробейников
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