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Эксперт прокомментировал уход Геркуса из «Локомотива»

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Эксперт прокомментировал уход Геркуса из «Локомотива»

Москва, 28 декабря. Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал Федеральному агентству новостей уход Ильи Геркуса с поста генерального директора «Локомотива».

«Не думаю, что это существенно ударит по клубу. Станет меньше пиара и социальных активностей, но на первый план выйдет футбол — а это в футбольном клубе мне видится главенствующим. Геркус, наверное, хорошо разбирается в пиаре, но его нельзя назвать футбольным специалистом. Мне кажется, его уход и уход его команды не подорвет работу клуба в зимнее трансферное окно, а может даже облегчить», — заявил Червиченко.

Напомним, гендиректор «Локомотива» Илья Геркус объявил об уходе со своего поста. Он назвал большой честью и ответственностью возможность возглавлять «великий клуб» на протяжении двух с половиной лет. Прежде чем возглавить «Локомотив» в 2016 году Геркус был советником президента РПЛ Сергея Прядкина и работал в петербургском «Зените».

Автор: Алексей Громов
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