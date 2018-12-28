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Прорыв ВСУ в Донбассе обернулся позорным бегством и гибелью двух силовиков

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Прорыв ВСУ в Донбассе обернулся позорным бегством и гибелью двух силовиков

Донецк, 28 декабря. Две группы украинских военных подорвались на собственном минном поле при попытке подойти к позициям Народной милиции ДНР. Об этом заявил замначальника Управления Народной милиции Эдуард Басурин.

«Две группы противника численностью по 12-14 человек каждая пытались скрытно подойти к нашим позициям, однако вышли на свое минное поле», — заявил Басурин.

По его словам, после срабатывания противопехотных мин украинские военные сбежали.

«Все время с момента выхода со своих позиций до позорного бегства украинские боевики находились под нашим наблюдением и прицелом», — заявил Басурин.

Он подчеркнул, что трое украинских военных получили ранения, двое — погибли.

Отметим, что инцидент произошел накануне наступления «рождественского» перемирия, режим прекращения огня должен наступить в 29 декабря в 01.01.

Напомним, что военный конфликт в Донбассе продолжается с марта 2014 года, после того как Киев ввел войска в ДНР и ЛНР, которые признали результаты государственного переворота в стране

Автор: Денис Коробейников
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