Рейд по новогодним базарам Москвы: елки в порядке, можно брать. ФАН-ТВ

В столице провели рейд по пунктам продаж новогодних елей. Теперь москвичи могут не задаваться вопросами: «откуда ели?», «законно ли они привезены?» и, главное – «прошла ли елка санитарный контроль?». Зоя Зотова, председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике возглавила проверку. Она отметила, что в 2017 году от москвичей поступали жалобы, что новогоднее дерево вызвало аллергию. Проверку было принято провести в связи с обращением простых москвичей. Во время рейда экспедиторы сверили документацию: договор с лесхозом или поставщиком, акт приема-передачи товара, фитосанитарный паспорт, разрешение на торговлю, договор с префектурой, а также торговую кассу или товарные чеки.

Если что-то не соответствует, придется устранять нарушения или закрывать точку. В этот раз самым грубым нарушением оказалось отсутствие кассы и товарных чеков.

«Я хочу подвести итоги, что все-таки москвичи могут быть спокойны в Новый год. У нас есть атрибуты обязательные для нового года: елка, Дед Мороз и Снегурочка. Мы по просьбе москвичей проверяем сегодня елочные базары. И я должна сказать, что москвичи могут доверять, покупать. Потому что, в целом, по основным позициям документация в порядке. Есть инвентарь, который необходим, есть информация, которая важна для москвичей, где указано и время торговли, и цена на предлагаемый товар, но у нас есть замечание. На первой точке не было кассового аппарата и чеков», — прокомментировала проверку Зоя Зотова, председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике.

В рейде приняли участие сотрудники правоохранительных органов, Управления развития мелкорозничной торговли профильного Департамента, а также члены Молодежной палаты при Мосгордуме.

