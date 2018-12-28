Песков рассказал, где Путин встретит Новый год

Москва, 28 декабря. Российский президент Владимир Путин встретит Новый год в кругу семьи. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сам Новый год [президент встретит] в кругу родных и близких», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что рабочий в предновогодний день у президента «до последних минут» запланированы рабочие встречи. По его словам, «это неизбежно».

Песков также заявил, что в канун Нового года российский президент посетит различные новогодние спортивные мероприятия.