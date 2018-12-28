Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Песков рассказал, где Путин встретит Новый год

332
0 Оставить комментарий

 

Песков рассказал, где Путин встретит Новый год

Москва, 28 декабря. Российский президент Владимир Путин встретит Новый год в кругу семьи. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сам Новый год [президент встретит] в кругу родных и близких», — заявил Песков.

Он подчеркнул, что рабочий в предновогодний день у президента «до последних минут» запланированы рабочие встречи. По его словам, «это неизбежно».

Песков также заявил, что в канун Нового года российский президент посетит различные новогодние спортивные мероприятия.

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.