Сирия, 29 декабря. Курды заявили о передаче Манбиджа под контроль САА. Вертолеты США были замечены на северо-востоке Алеппо. ВВС Израиля провели вылеты в районе сирийско-ливанской границы, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли удары по ИГ1 в «Хаджинском кармане»; провели ответные обстрелы укрепрайонов боевиков на границах «Большого Идлиба».

«Сирийская свободная армия»** (ССА): вела перестрелки с курдами в районе Манбиджа на северо-востоке Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась ударам САА в северной части провинции Латакия.

«Исламское государство»1: атаковало курдов у населенного пункта Дарнадж юго-восточнее Дейр-эз-Зора; понесло новые территориальные потери на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Курды: подверглись нападению неизвестных недалеко от города Ас-Сувар в северной части Дейр-эз-Зора; начали покидать район Манбиджа и передислоцировать отряды в провинцию Ракка.

ВС Израиля: провели полеты вблизи границы между САР и Ливаном.

Соединенные Штаты: осуществили вылеты над городом Манбидж в Алеппо.

ВС Турции: продолжили стягивать силы на север провинции Алеппо.

Провинция Дамаск

На юго-западе от Дамаска в воздушном пространстве Ливана вновь были замечены израильские ВВС, передавало новостное агентство Al Masdar News. Предполагалось, что вылеты были проведены с целью получения данных о местонахождении военных объектов ливанской организации «Хезболла» в рамках военной операции «Северный щит». Как известно, полеты Ирака в непосредственной близости от границы с Сирией вызывают беспокойство у правительства САР. Напомним, недавние удары израильских истребителей, якобы нанесенные по военным базам «Хезболлы», пришлись по одному из хранилищ с вооружением САА в Дамаске, что впоследствии привело к гибели одного из солдат и ранению еще двоих.

Между тем Министерство обороны РФ сообщило о том, что в течение суток в САР вернулись более 1300 перемещенных лиц, пребывавших в лагерях на территории Иордании и Ливана. Отмечалось, что сирийцев удалось безопасно эвакуировать благодаря усилиям российского Центра приема, распределения и размещения беженцев.

Провинция Латакия

В северной части Латакии в минувшие сутки вновь произошли столкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикалами вооруженной оппозиции. Согласно информации агентства новостей Al Masdar News, ответным обстрелам правительственных войск подверглись укрепрайоны террористического объединения «Тахрир Аш-Шам» неподалеку от города Кинсабба. Позднее перестрелки также отмечались на западе соседнего Идлиба. Об уроне, нанесенном «Ан-Нусре»***, не сообщалось.

Минобороны РФ опубликовало данные о как минимум девяти случаях нарушения режима тишины со стороны исламистов, произошедших в провинциях Алеппо, Хама, Латакия и Идлиб.

Провинция Алеппо

Накануне ночью вновь отмечались перестрелки между курдскими вооруженными формированиями и поддерживаемой Турцией «Сирийской свободной армией» (ССА) на линии разграничения сил сторон. Военный источник в Twitter (Breizhman1983) передавал, что противники обменивались ударами поблизости от населенных пунктов Тукар и Йыланлы, расположенных к северу и к западу от Манбиджа.

Тем не менее около полудня появилась первые сообщения о том, что курды готовятся передать город под контроль Сирийской арабской армии (САА), дабы избежать вторжения армии Турции. Позднее официальный Twitter-канал Отрядов народной самообороны (YPG) (DefenseUnits) обнародовал заявление о выводе своих сил из Манбиджа и передислокации их на восток страны для борьбы с «Исламским государством». За этим последовал рапорт Генштаба ВС Сирии, согласно которому правительственные подразделения вошли на территорию населенного пункта и подняли сирийский флаг. Отмечалось, что во время совещания Владимира Путина с членами Совета безопасности РФ была дана положительная оценка продолжающемуся расширению территории, подконтрольной САА.

Во второй половине дня протурецкие боевики заявили о том, что все еще намерены выступить против курдов в Манбидже. Кроме того, военный источник в сети Twitter (EkherElAkhbar) передавал, что к пограничному городу Джараблус прибыл очередной военный конвой Турции. Также Twitter-канал (IvanSidorenko1) сообщил о вылетах американских ВВС на северо-востоке Алеппо. До сих пор неизвестно, какую цель преследовали ВВС США.

Провинция Дейр-эз-Зор

В минувшие сутки террористы «Исламского государства», последний анклав которых сохраняется на левом берегу Евфрата на юго-востоке Дейр-эз-Зора, вновь предприняли попытку атаковать позиции Сирийской арабской армии (САА) на западном побережье. Как передавал на своей странице в сети Twitter военный источник (TomtheBasedCat), боевики открыли огонь по опорным пунктам правительственных подразделений вблизи города Абу Кемаль. В свою очередь артиллерия САА нанесла удары по расположениям джихадистов недалеко от Ас-Сусы.

Между тем на занимаемых «Демократическими силами Сирии» (SDF) территориях произошли вылазки членов подпольных ячеек ИГИЛ1. Новостной портал Jisr TV передавал, что радикалы ИГ атаковали контрольно-пропускной пункт курдских отрядов недалеко от города Дибан, что привело к потерям SDF в живой силе. По неподтвержденным данным, не менее 20 курдских бойцов были убиты или ранены во время развернувшихся столкновений. Также сообщалось о нападении неизвестных в районе Ас-Сувара в северной части провинции. Twitter-канал (DeirEzzor24) заявлял о том, что террористы обстреляли укрепрайоны «демократических сил» на магистрали, пролегающей между населенными пунктами Ан-Намилия - Абу Аль-Наитель. Никакой информации об организаторах атаки до сих пор не поступало.

Во второй половине дня продолжились ожесточенные бои между силами ИГ и отрядами SDF на юго-востоке провинции. Курдский военный источник в Twitter (VivaRevolt) передавал, что под контроль «демократических сил» перешла часть населенного пункта Аль-Кишма. Кроме того, урон боевикам нанесли иракские отряды «Хашд Аш-Шааби», обстрелявшие позиции ИГ вблизи городов Багуз Фаукани и Багуз Тахтани.

Провинция Идлиб

На юге провинции Идлиб в течение дня вновь отмечались вооруженные стычки между правительственными войсками и джихадистами вооруженной оппозиции. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) заявлял о спровоцированных боевиками перестрелках у населенного пункта Сукейк. В то же время в северной части соседней Хамы столкновения фиксировались недалеко от деревень Аль-Арбаин и Хасрая.

Появились данные о том, что все большее количество лагерей для беженцев, расположенных на оккупированных боевиками территориях в западной части региона, подверглись наводнению. Военный источник в сети Twitter (kataeb_Ar) сообщает о катастрофических последствиях непрекращающихся ливней как минимум на 11 объектах, где проживают порядка 70 сирийцев.

Провинция Ракка

В городе Ракка накануне прошли демонстрации мирных жителей, выступающих против вторжения ВС Турции в Сирию. Как передавал Facebook-канал (maria.battles), митингующие организовали массовые шествия по улицам населенного пункта.

Во второй половине дня стало известно о том, что курдские отряды начали покидать район Манбиджа в Алеппо в соответствии с договоренностями, достигнутыми с властями САР, и передислоцировать силы в провинцию Ракка. По информации военного источника в Twitter (jindiresNews), первой свои бандгруппы вывела группировка «Джейш Ат-Тувар», входящая в состав «Демократических сил Сирии» (SDF).

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)