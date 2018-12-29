Сирия, 29 декабря. В западных окрестностях Алеппо вспыхнули столкновения между «Джебхат ан-Нусрой»1*** и протурецкими радикалами. Силы США и «Джейш Магавир Ат-Таура» провели совместные учения на юге провинции Хомс. Турки обстреливают объекты SDF**** на севере Хасаки, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Джебхат Фатх аш-Шам»1 («Джебхат ан-Нусра»): ведет интенсивные бои с протурецкими радикалами в западных окрестностях Алеппо.

Курды: осуществили нападения на позиции союзных Анкаре боевиков в городах Мареа и Азаз; потеряли ряд своих бойцов из-за диверсий арабов-ополченцев в Ракке, ее предместьях и к северо-востоку от Хасаки.

«Джейш Магавир Ат-Таура»: провела совместные с военнослужащими войск США учения в районе Ат-Танфа на юге Хомса.

«Исламское государство»1 (ИГИЛ1): продолжает столкновения с SDF, а также проведение взрывов в тылу курдов к юго-востоку от Дейр-эз-Зора.

Армия Турции: перебросила часть подконтрольных бандформирований из Африна и Дараат Иззы ближе к Манбиджу; провела артиллерийские обстрелы опорных пунктов YPG на окраине города Рас Аль-Айн.

Провинция Алеппо

В северо-западных окрестностях Алеппо отмечается значительное обострение разногласий между боевиками «Джебхат Фатх аш-Шам» и радикалами протурецких бандгрупп. В ряде районов противоречия между исламистами перерастают в вооруженные стычки. По сведениям Aleppo Media Center, интенсивные столкновения фиксировались в пригородах административного центра Аль-Мансура и Рашидин, а также вблизи города Анадан в нескольких километрах к северо-западу от него. При этом в ходе боев значительные потери ранеными и убитыми понесли обе стороны.

Военный источник сообщил на своей странице в Twitter (@watanisy), что Турция продолжает переброску подконтрольных радикалов, в том числе из состава группировки «Файлак аш-Шам», с северо-запада провинции Алеппо на северо-восток региона. Несколько сотен боевиков по распоряжению турецкого военного командования были передислоцированы в северные предместья Манбиджа из Африна и Дараат Иззы.

Курдские бойцы Отрядов народной самообороны (YPG) провели серию внезапных атак позиций исламистов, поддерживаемых Анкарой, в городах Мареа и Азаз к северу от Алеппо, сообщает портал Kurdistan 24. По его данным, протурецкие исламистские силы понесли серьезный урон в живой силе в результате нападений курдов.

Провинция Хомс

Боевики «Джейш Магавир Ат-Тауры» провели совместные военные учения с подразделениями сирийского контингента вооруженных сил США недалеко от Ат-Танфа в южной части провинции Хомс, где располагается одна из крупнейших в САР баз Соединенных Штатов. Информация об этом была опубликована на странице данной исламистской группировки в сети Twitter (@MaghaweirThowra). Отмечается, что в зоне американской оккупации, в частности, прошли мероприятия по обучению исламистов ведению ночной стрельбы под руководством военных инструкторов США.

Провинция Дейр-эз-Зор

По периметру «Хаджинского кармана», расположенного к юго-востоку от Дейр-эз-Зора, не прекращаются стычки курдских Демократических сил Сирии (SDF) и «Исламского государства». Кроме того, джихадисты продолжают диверсионную деятельность в тылу курдов, устраивая взрывы и атаки на их позиции к северу от Хаджина. Согласно данным Damascus Now, террористы провели очередной взрыв в поселении Хараедж, в результате чего там погибли несколько членов SDF. В целом обе стороны несут значительные потери в ходе продолжающихся боев и диверсий на этом направлении, однако урон, причиненный курдам бандгруппами ИГ1, несколько крупнее, отмечают местные наблюдатели.

Провинция Ракка

Арабы-ополченцы продолжают применять СВУ для нанесения потерь курдским вооруженным формированиям, занявшим обширные территории в северо-восточной части Сирии. По информации портала Raqqa is Being Slaughtered Silently, местные бандгруппы активировали взрывные устройства у позиций SDF в Ракке и на участке трассы Хасака – Тель-Хамис. Кроме того, арабские отряды напали на один из пунктов управления «Демократических сил» в населенном пункте Аббара к северу от Ракки. В результате очередных диверсий были убиты и ранены несколько курдских бойцов, точные сведения об их количестве пока формируются.

Провинция Хасака

Турецкие военнослужащие прибегают к новым обстрелам в целях снижения боевого потенциала курдских сил на севере САР. Так, артиллерийские дивизионы армии Турции выпустили несколько тяжелых снарядов по объектам SDF на окраине приграничного города Рас Аль-Айн, находящегося в северной части провинции Хасака. Как передает информационный центр Al Manar News, под огнем Анкары погибли несколько бойцов «Демократических сил». Более подробные данные о масштабе урона, причиненного курдам, а также о возможных разрушениях в настоящий момент уточняются.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)