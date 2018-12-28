Сирия, 28 декабря. Боевики вооруженной оппозиции продолжают стягивать силы на северо-восток Алеппо. ИГ1 заявило об организации взрыва в городе Манбидж. «Ан-Нусра»*** понесла потери в результате налета неизвестных на западе Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: передислоцируют военную технику на северо-восток Алеппо; активизировали обстрелы укрепрайонов исламистов в западной части Идлиба.

«Исламское государство»1: заявило об организации взрыва в городе Манбидж в провинции Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: лишилась пяти боевиков в результате нападения неизвестных в городе Дарат-Изза на западе Алеппо.

«Хашд Аш-Шааби» (Силы народной мобилизации): обстреляли позиции ИГ на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор из Ирака.

Курды: перекрыли трассу Тель-Халаф - Ад-Дувейра в северной части Хасаки.

Провинция Алеппо

В западной части провинции произошло новое нападение на боевиков террористического альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам», возглавляемого «Джебхат Ан-Нусрой»1. По информации новостного агентства Al Masdar News, по меньшей мере пять джихадистов были убиты в результате внезапного нападения группы неизвестных радикалов на контрольно-пропускной пункт «Нусры» в районе города Дарат-Изза. Несмотря на то, что на данный момент ни одно из вооруженных формирований, действующих в зоне «Большого Идлиба», не признало свою причастность к организации налета, предполагается, что вылазка была предпринята исламистами противостоящих «Тахрир Аш-Шам» протурецких группировок.

Тем временем недалеко от здания муниципального суда в городе Манбидж произошел взрыв. О своей ответственности за установку СВУ заявили террористы «Исламского государства». Известно что жертвами взрыва стали по меньшей мере четыре бойца «Демократических сил Сирии»**** (SDF). Таким образом, после передачи населенного пункта под контроль Сирийской арабской армии (САА), правительственным войскам предстоит серьезная работа по выявлению и ликвидации так называемых спящих ячеек террористической группировки.

Несмотря на заявление курдов о выходе из Манбиджа, боевики вооруженной оппозиции, поддерживаемые Анкарой, продолжают стягивать силы к окраинам города. О своей готовности приступить к столкновениям с курдскими отрядами заявили исламисты группировки «Ахрар Аш-Шаркия», о чем сообщает официальный Twitter-канал формирования (ahraralsharqia). Также в район Манбиджа были переброшены радикалы бандгруппы «Джейш Аль-Ислам»*****, отмечают военные источники AMN. В свою очередь САА также передислоцирует военную технику к ключевому городу, передает на своей странице в Twitter военный источник (Raman_Ghavami).

Провинция Дейр-эз-Зор

В «Хаджинском кармане» не утихают интенсивные боестолкновения между курдскими вооруженными формированиями и боевиками «Исламского государства». Несколько часов назад сообщалось о захвате предместий населенного пункта Аль-Кишма. Как передает агентство новостей Al Masdar News, поддержку «Демократическим силам Сирии» (SDF) оказывают иракские ополченческие отряды «Хашд Аш-Шааби», обстреливающие военные объекты террористической группировки на юго-востоке Дейр-эз-Зора. Под огнем Сил народной мобилизации оказались укрепрайоны боевиков ИГ вблизи городов Багуз Фаукани и Багуз Тахтани. Сведения о потерях джихадистов в живой силе или военной технике в настоящий момент уточняются.

Провинция Идлиб

В связи с участившимися налетами боевиков исламистских бандформирований в северной части соседней провинции Латакия артиллерия Сирийской арабской армии (САА) активизировала обстрелы позиций радикалов на западных окраинах Идлиба. Как передает интернет-портал Halab Today TV, удары правительственных сил пришлись по фортификационным сооружениям джихадистов в окрестностях населенных пунктов Аль-Джанудия, Кафр-Наджа и Маранду, расположенных в районе Джиср Аш-Шугура. Никаких данных о нанесенном боевикам уроне пока не поступало. Напомним, несколькими часами ранее противники вели перестрелки неподалеку от города Кинсабба. Как известно, исламисты провоцируют столкновения с САА в демилитаризованной зоне, границы которой были определены Меморандумом от 17 сентября. Таким образом, очередная попытка сирийского правительства урегулировать конфликт с радикалами мирным путем была ими отвергнута.

Провинция Хасака

Twitter-канал (HASAKH_NEWS) сообщает о том, что курды перекрыли трассу, пролегающую между населенным пунктом Тель-Халаф и поселением Ад-Дувейра недалеко от пограничного с Турцией города Рас Аль-Айн. Отмечается, что дорога была закрыта из-за рытья траншей. Напомним, «Демократические силы Сирии» (SDF) ведут подготовку к наступлению вооруженных сил Турции, о скором начале которого президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявлял ранее. Кроме того, опорные пункты курдских отрядов на данном направлении неоднократно подвергались обстрелам турецких сил, что также побуждает SDF к возведению дополнительных укреплений.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)