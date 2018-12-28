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Полиция задержала дворников-мигрантов на несанкционированной акции в Москве

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Полиция задержала 15 дворников-мигрантов в Москве

Москва, 28 декабря. Московская полиция задержала 15 дворников-мигрантов в префектуре Южного административного округа из-за проведение несанкционированного собрания. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на источник.

Дворники-мигранты устроили собрание из-за ложной информации о снижении зарплаты, которую распространял экс-сотрудник ГБУ «Жилищник нагорного района». Они пришли в управление организации, где с ними встретился глава района, сообщили в пресс-службе префектуры ЮАО.

По сообщению источника ФАН, полиция задержала 15 человек. Часть из них отпустили, а на остальных стражи порядка составляют административные протоколы за проведения несанкционированного собрания. Как стало известно, всех задержанных отпустят сегодня.

Автор: Денис Коробейников
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