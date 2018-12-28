Сотрудникам СБУ приказали отчитаться о связях с Крымом, Россией, ДНР и ЛНР

Киев, 28 декабря. Сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ) приказали написать рапорт о своих связях с Россией, Крымом, Луганской и Донецкой народными республиками, Приднестровьем, Абхазией, Южной Осетией и даже Нагорным Карабахом.

По приказу главы СБУ Василия Грицака, сотрудникам ведомства приказали заполнить соответствующую анкету и указать информацию о личных связях. Как сообщает «Страна», глава СБУ потребовал предоставить личные данные всех родственников, а также друзей и знакомых, которые могут проживать на указанных территориях.

Также ведомство требует описать характер отношений с указанными лицами, каким имуществом владеют указанные родственники и друзья, а также есть ли среди них агенты иностранных спецслужб.

Сотрудники СБУ возмущены таким странным приказом. По их словам, служащие и так проходят проверки «до третьего колена». Кромке того, отметили сотрудники ведомства, никто не станет сообщать о связях с Россией, Крымом и тем более ФСБ. Сотрудники отметили, что приказ является «профанацией» из-за приказа президента Украины Петра Порошенко. Он дал поручение, а Грицак «по -солдафонски» отчитался работе.