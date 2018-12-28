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В Каире подорвали туристический автобус, есть погибшие

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В Каире подорвали туристический автобус, есть погибшие

Каир, 28 декабря. Автобус с туристами подорван около пирамид Гизы недалеко от Каира. В результате взрыва погибли двое туристов из Вьетнама, десять человек получили ранения.

Автобус перевозил туристов из восточноазиатской страны. Министерство внутренних дел Египта сообщило, что сработало самодельное взрывное устройство, заложенное у оживленной трассы в момент движения автобуса. Также травмы получили водитель и представитель турфирмы.

Российская дипмиссия выясняет, были ли в автобусе граждане РФ. Источник Федерального агентства новостей в российском консульстве сообщил, что информации о россиянах пока не поступала. МВД Египта проводит дополнительные мероприятия по обеспечению безопасности в преддверии Нового года.
 

Автор: Софья Куликова
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