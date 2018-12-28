«Снял кофту, стал сбивать пламя». Школьник, предупредивший лесной пожар, получил награду. ФАН-ТВ

Как отметили сами спасатели, в уходящем году ни одна авария не переросла в чрезвычайную ситуацию благодаря тому, что все они были оперативно ликвидированы. Среди награжденных были и те, кто не является профессиональным спасателем. Эти люди просто проявили смелость и не остались равнодушными. Ученик 11 класса Вадим Романов занимается в Дружине юных пожарных уже несколько лет, но все необходимые навыки, признается, получил в школе на уроках ОБЖ. Летом он заметил лесной пожар и сообщил об этом в пожарную часть. Если бы не Вадим, возгорание могло бы иметь другие масштабы.

«Я шел по лесу с туристического слета и увидел, что горит мох, я его затушил, прошел 10 метров, услышал сзади треск, увидел, что горит елка, а пожар набирает обороты, снял с себя кофту, стал забивать пламя, когда понял, что своими силами ничего сделать не могу, я вызвал пожарных и сообщил в лагерь руководителям, что в лесу произошло возгорание», — рассказал юный огнеборец.

Одним из самых молодых награжденных добровольцев этот день стал шестилетний Артем Амелин из Шлиссельбурга. Он случайно обнаружил человека без сознания и все рассказал бабушке, которая и вызвала скорую. Как выяснилось позже, в канаве лежал мужчина. Выгуливая собаку, он резко почувствовал боль в сердце и потерял сознание.

«Артем шел с бабушкой, возвращался с секции тхэквондо. Так как ребенок любит везде залезать и прыгать, он побежал там, где проходит теплотрасса, а бабушка шла по нормальной дороге, и он решил по плитам пробежаться, спустился туда и увидел человека, лежащего в канаве», — поделился историей Андрей Амелин, отец Артема.

По оценкам спасателей, в этом году возросли показатели по гибели людей на воде, в грядущем сезоне особое внимание будет привлечено к оборудованию пляжной зоны для отдыхающих по всем нормативам, в местах массового скопления людей. Также в связи с проверками торговых комплексов после трагедии в «Зимней вишне», был выявлен ряд нарушений, все причастные лица привлечены к ответственности.