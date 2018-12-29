У меня есть все для жизни: тяжелобольной мальчик приготовил новогодние подарки для прохожих на улицах Пензы

Федеральное агентство новостей совместно с аппаратом Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой начинает рассказ о детях, совершающих недетские подвиги, и взрослых, готовых протянуть им руку помощи в трудную минуту.

Эти маленькие герои не пасуют перед лицом опасности, находят силы сопротивляться личным невзгодам и сохраняют мужество в сердце, даже когда надеяться, казалось бы, не на что. Быть может, эти истории помогут другим детям понять, что такое настоящие трудности и что значит — быть человеком.

15-летний школьник из Пензы Сергей Китов с самого рождения борется с хронической почечной недостаточностью. Небольшая киста в одной из почек, появившаяся еще до рождения, дала о себе знать, когда мальчику исполнился год. Тогда ребенка посадили на строгую диету, ограничили физическую активность и контакты со сверстниками.

В 11 лет состояние юноши снова ухудшилось: Сережа заболел пневмонией и попал в реанимацию, ничего не ел и не пил, все время засыпал из-за слабости. Врачи в буквальном смысле слова боролись за его жизнь, и он выкарабкался. Но почки на фоне болезни отказали совсем, парня перевели на гемодиализ — и без того лишенный простых детских радостей мальчик оказался по несколько часов в сутки прикованным к специальному аппарату.

«Когда он совсем сильно заболел, когда ему уже сказали: «Меньше общения с людьми, с детьми!» — ему пришлось находиться дома. И он говорит: «Мам, так скучно, никто не навещает, никого не вижу, а представь, такие же, как я, дома сидят, и к ним никто не может прийти!» Давай, говорит, с тобой сделаем благотворительную акцию», — рассказала ФАН Елена Шмелева, мама Сережи.

Так Сережа нашел свое призвание. Мальчик посещал с подарками детские дома и больницы, где маленьким пациентам приходится проводить много времени. Делал иконки, поделки из бумаги, покупал игрушки на собранные через социальные сети деньги.

«В онкологии подолгу детки лежат — он решил порадовать их орешками со сгущенкой. Целую коробку напек, двое суток почти сидел, тесто замесил и сидя пек. Ему тяжело уже долго стоять было… Теперь до сих пор эти орешки видеть не может», — рассказывает Елена.

Со временем вокруг подростка сформировался небольшой коллектив единомышленников. Сереже подарили костюм медведя, и он устраивал для малышей целые представления с вручением подарков, а после отправлялся домой, чтобы снова на несколько часов подключиться к аппарату «искусственной почки».

Меньше всего на свете Сережа хотел снова оказаться на больничной койке, ведь ему обязательно нужно было передать подарки детям, для которых даже символический сюрприз мог стать настоящим праздником. Но в этом году ему стало хуже: постоянные процедуры гемодиализа вымывают кальций из костей, и ходить Сереже уже сложно.

В этом году костюм медведя надела его мама.

«Он, конечно, мне немного маловат, но я надеваю такую же одежду по цвету, чтобы не сильно заметно было. Он когда первый раз предложил, я сначала говорю: «Сережа, да ты что, я не поеду, я стесняюсь вообще таких вещей, да еще и столько народу, я уже дикой стала, дома постоянно сижу». Он говорит: «Мам, ну это же классно, ну попробуй». А сейчас уже сколько я езжу по детским домам — это моя жизнь! Приезжаю, они все привет Сереже передают, открыточки своими руками для него делают», — рассказывает Елена Шмелева.

Теперь в поздравлениях тех, кто в этом нуждается, участвует вся семья. Супруг Елены наряжается Дедом Морозом, а младшему братишке — 7-летнему Алексею — Сережа предложил сшить костюм тигра.

«Сереже одна девочка привезла ковер, он говорит: «Что добру пропадать, я перешью, и Лешка поедет деток поздравлять». Сереже хочется, чтобы Лешка не такой был, как многие дети: все мне, мне, а чтобы он отдачу только знал», — рассказывает Елена.

О мальчике со слабым здоровьем и сильным духом узнала Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова. Детский омбудсмен познакомилась с Сережей в Пензе и помогла организовать его обследование в Москве.

«Когда я с ним познакомилась, я была поражена его желанием помогать другим. Раньше он пек печенье и передавал детям в больницу. Когда ноги стали плохо ходить, он стал бисером выкладывать картины, иконы, делать поделки и продавать через Интернет, чтобы купить детям подарки. Вот это ребенок, о котором нужно читать нашим детям», — рассказала Анна Кузнецова в интервью ФАН.

Несколько месяцев назад Сереже Китову врачи Российской детской клинической больницы при Университете им. Н.И. Пирогова Минздрава России провели медицинское обследование в столичной клинике, но из-за тяжелого общего состояния решить вопрос с трансплантацией пока невозможно.

В декабре мальчик заболел пневмонией и вновь попал в больницу. Воспаление легких уже прошло, но обнаружились проблемы с сердцем: сейчас оно работает только на 40%, в любой момент может остановиться. Поэтому ребенку необходимы постоянное медицинское наблюдение и все те же ежедневные процедуры гемодиализа.

В этот Новый год Сережа не сможет лично подарить воспитанникам детских домов и пациентам больниц праздник, но он не останавливается, даже сейчас. Благо, его на расстоянии поддерживают друзья, и всегда рядом мама, которую он приобщил к своему главному увлечению.

«Теперь он придумал, что любой, кто на улице увидит медведя — это я должна надеть костюм, — получит подарок. Правда, я пока не могу выехать из больницы. Он бокальчики сделал и туда положил по шоколадке — просто такой сюрприз, чтобы поздравить людей с наступающим Новым годом. Поздравить весь народ: бабушек, дедушек, детей — всех-всех-всех, кто попадется медведю… А медведь выбраться не может. Но мы до Рождества объявляли акцию: надеюсь, что еще успеем», — вздыхает Елена.

Сам Сережа никогда не ждет подарков и если чего-то просит, то только помощи в организации поздравлений.

«Когда его спрашивают: «Что тебе подарить?» — он никогда не просит игрушки, вещи. Он говорит: «А у меня все есть для жизни: семья и близкие, которые меня любят!» — рассказывает Елена Шмелева.

Свои поступки Сережа Китов тоже предпочитает не афишировать и редко о них кому-то рассказывает. Сейчас ему вообще тяжело говорить, и он общается с миром через свою страничку в «Одноклассниках», продолжая собирать деньги на подарки детей, решать организационные вопросы и анонсировать свою новую необычную акцию.

По словам Елены Шмелевой, ее подросший сын, разумеется, уже не верит в Деда Мороза, но, как и все, в преддверии Нового года надеется на чудо и мечтает о небольшом домике на свежем воздухе, в который не приходят врачи. Но даже в ожидании чудес мальчик не сидит сложа руки и сам становится волшебником для других.