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Сирия: Дамаск не станет просить ЛАГ о возвращении в организацию

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Сирия: Дамаск не станет просить ЛАГ о возвращении в организацию

Дамаск, 28 декабря. Власти Сирии заявили, что не намерены просить о возвращении в Лигу арабских государств (ЛАГ), организация сама должны предпринять подобные шаги.  Об этом сообщает ливанский телеканал al-Mayadeen.

По информации телеканала, об этом стало известно во время визита президента Судана Омара аль-Башира, который приехал 16 декабря в Сирию с целью «уговорить Дамаск попросить о возвращении в ЛАГ».

«Это не мы выходили из ЛАГ, чтобы просить о возвращении. Те, кто предпринял меры по выдворению Сирии из ЛАГ, отвечают за то, чтобы аннулировать это решение или оставить его в силе», — цитирует телеканал ответ сирийских властей со ссылкой на свои источники.

Отметим, что Судан возглавит совет Лиги арабских государств в 2019 году.

Ранее власти Саудовской Аравии заявили, что не против возвращения Сирии в Лигу арабских государств. Так, государственный министр ОАЭ Анвар Гаргаш сообщил, что Сирия может вернуться в ЛАГ, если с этим согласятся все члены организации.

Арабские страны приостановили членство Сирии в Лиге арабских государств в 2011 году. Поводом стало подавление властями страны акций протеста. Тогда арабские страны отозвали своих послов и присоединились к экономическому бойкоту Сирии.

Автор: Денис Коробейников
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