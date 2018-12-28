Сирия: Болтон обсудит борьбу с ИГ после вывода войск США в ходе поездки в Турцию и Израиль

Вашингтон, 28 декабря. Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в ходе визита в Турцию и Израиль в январе обсудит следующий этап борьбы с ИГ1 (организация запрещена в РФ) после вывода американских военных из Сирии. Об этом политик сообщил в Twitter.

Болтон написал, что с нетерпением ждет поездки в Турцию и Израиль. По словам советника президента США, стороны во время встречи обсудят дальнейшую работу по проблемам безопасности в Сирии, в том числе борьбу с ИГ.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о победе над ИГ в Сирии и выводе американского военного контингента из страны. Трамп отметил, что военные США находились в САР семь лет, вместо предполагаемых трех месяцев. Глава Белого дома добавил, что бороться с остатками террористов смогут страны региона, в том числе Турция.

Напомним, международная коалиция во главе с США находилась в Сирии незаконно, без согласия официального Дамаска. Коалицию не раз обвиняли в атаках на мирных жителей с применением запрещенных химических веществ.

1 Организация запрещена на территории РФ.