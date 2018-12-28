Думать, а потом говорить: Володин ответил Макрону и Меркель, вступившемся за участников провокации ВМСУ

Москва, 28 декабря. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предостерег европейских политиков от заявлений относительно ситуации вокруг задержания участников провокации ВМСУ в районе Керченского пролива.

Спикер Госдумы РФ ответил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту Франции Эмманюэлю Макрону, вступившемся за украинских моряков, напомнив, что вмешиваться в процесс правосудия недопустимо.

«Идет следствие, решение должен вынести суд. Мы должны жить в едином правовом пространстве, думаю, что лидерам двух демократических европейских стран хорошо известно, что вмешательство кого бы то ни было в процесс правосудия – это не просто недопустимо, но и может быть предметом внимания правоохранительных органов», — цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

Он отметил, что ни в одной стране мира подобные заявления не остаются незамеченными, всегда получая заслуженную оценку. Володин призвал Макрона и Меркель думать, а потом говорить.

«Было бы правильно думать, прежде чем делать такие заявления», — сказал Володин.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон высказались за освобождение участников провокации ВМСУ.

В конце ноября три украинских военных корабля вторглись в территориальные воды РФ вблизи берегов Крыма. Нарушители государственной границы России опасно маневрировали, игнорируя предупреждения российских пограничников.

Провокацию координировали сотрудники СБУ. Украинские корабли и их экипаж были задержаны. Против моряков и сотрудников СБУ возбуждены уголовные дела.