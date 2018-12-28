«Северный поток» намного выгоднее: в Госдуме РФ объяснили проблемы украинской ГТС

Москва, 28 декабря. В комитете Госдумы РФ по энергетике прокомментировали заявление компании «Нафтогаз Украины», пожаловавшейся на падение объемов транзита газа через украинскую ГТС. В украинской компании, напомним, рассказали, что из-за газопровода «Северный поток» объем транзита в течение года снизился на 7%, а ГТС страны столкнулась с проблемами.

«Как обеспечивать транзит — это выбор поставщика. Работает та схема, с помощью которой более выгодно поставлять газ в Европу. В данном случае транзит через «Северный поток» намного выгоднее, чем через Украину», — объяснил в интервью RT председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

Он напомнил, что речь в данном случае идет об экономической выгоде для стран Европы. Завальный отметил, что Украине достаточно предложить своим партнерам более выгодные условия поставок транзитного газа.

«Если Украина предложит выгодные условия транзита через свою территорию, то объем может возрасти», — подчеркнул Завальный.

Напомним, состояние газотранспортной системы вызывает серьезную обеспокоенность у украинских экспертов и экономистов. Последним гвоздем в крышку гроба украинской ГТС, уверены на Украине, может стать запуск строящегося газопровода «Северный поток — 2».

Именно из-за переживаний за будущее украинской ГТС Киев выступает против реализации совместного проекта «Газпрома» и европейских компаний. Другим критиком «Северного потока — 2» являются США, стремящиеся нарастить объемы поставок сжиженного природного газа в Европу.