Более половины украинцев выступили против объединительного собора

Киев, 28 декабря. По результатам опроса Центра социальных исследований «София» выяснилось, что 52,5% украинцев считают проведение «объединительного собора» нарушением принципа разделения государства и церкви.

На вопрос о законности так называемого «объединительного собора» более половины украинцев заявили о негативном отношении к вмешательству государства в дела церкви. 25,8% опрошенных считают, что киевские власти придерживаются принципа разделения государства и власти, 21,7% украинцев затруднились ответить на вопрос.

Опрос показал, что только 39,3% украинцев позитивно относятся к проведению «объединительного собора», о негативном отношении заявили 20,2% опрошенных, также 26,4% не интересуются данной темой. Затруднились ответить на вопрос 14,1%.

Почти треть украинцев считают, что создание так называемой «единой церкви» спровоцирует конфликты и раздор в обществе, а 27,4% высказались, что инициатива будет способствовать объединению. Четверть опрошенных считают, что «объединительный собор» не повлияет на общество, а 16,3% затруднились ответить.

Опрос Центра социальных исследований проводился с 16 по 25 декабря. О своем отношении к «объединительному собору» рассказали более 2 тысяч совершеннолетних украинцев в ходе личного интервью.

Напомним, 15 декабря в Киеве состоялся «объединительный собор». Президент Украины Петр Порошенко объявил о создании в стране новой «автокефальной церкви», которую возглавил Епифаний Думенко. «Единая церковь» получит томос об автокефалии от Константинополя в январе. В РПЦ заявили о ничтожном каноническом значении собора и разрыве общения с Константинополем.