Задержанная в Финляндии россиянка голодает и делит камеру с наркоманами

Хельсинки, 28 декабря. Задержанная в Финляндии россиянка Мира Тэрада содержится в нечеловеческих условиях. Об этом рассказала ее мать Светлана Рогожина.

По ее словам, в изоляторе нет врача, кормят всего два раза в день, а прогулки разрешены только по 30 минут. При этом раньше, чем закончится отведенное на прогулку время, арестантов назад не пускают, даже если на улице мороз.

«Камера три на три метра, рассчитанная на четверых. Сажают к ней женщин разных, на 1-2 дня. Задерживают их по разным поводам. Была там наркоманка, орала от ломок. Мира купила там блокнот и записывает истории этих женщин. Сказала, что может кто-то издаст потом», — рассказала Рогожина KP.ru.

Ранее сообщалось, что 30-летнюю россиянку Миру Тэраду задержали в Финляндии по запросу США. Американские правоохранительные органы подозревают девушку в «распространении наркотиков и отмывании денежных средств».

Член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что российским властям необходимо принять меры в случае, если задержание гражданки РФ в Финляндии связано с политикой.