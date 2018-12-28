«Никогда в истории планеты не было такого»: в Гидрометцентре рассказали о росте температур в регионах России

По расчетам за последние 40 лет, температура в нашей стране растет в среднем на 0,4 градуса Цельсия в 10 лет, сообщил научный руководитель Гидрометеоцентра России Роман Вильфанд в интервью Федеральному агентству новостей. Синоптик назвал это беспрецедентно быстрым увеличением среднемесячных показателей.

«Есть регионы — Карелия, даже Новая земля, где температура растет со скоростью 0,8 градуса в 10 лет — это невероятно. Это только кажется, что «подумаешь, десятые доли», но на самом деле это очень много. Никогда еще в истории нашей планеты не было такого бурного роста температур», — заявил Роман Вильфанд.

Глава Гидрометцентра отметил — быстрее всего увеличиваются среднемесячные температуры в зимние месяцы, а кроме того, темпы потепления различаются и по регионам. В центре и в северных регионах европейской и азиатской части страны температура повышается быстрее, чем в остальных областях.

«Вот на юге Западной Сибири температурный фон практически не изменился за прошедшее тридцатилетие, там стабильно держится. Ученые исследуют, почему так, пока ответить на этот вопрос трудно», — рассказал Вильфанд.

Среднемесячные нормы осадков при этом остаются почти неизменными. По словам метеоролога, незначительно уменьшилось количество осадков на юге России, в высоких широтах эти показатели выросли.