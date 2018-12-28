Россия и Британия вернут друг другу дипломатов | 28 декабря | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Россия и Британия вернут дипломатов «Этот Скрипаль сломался — несите нового». Похоже, в Лондоне очень хотят, чтобы мир поскорее забыл конфуз с якобы «отравленными» Скрипалями. Уже известно, что половина высланных Лондоном и Москвой дипломатов вернутся обратно. Об этом заявил посол России в Лондоне Александр Яковенко: «Достигнута принципиальная договоренность». В марте 2018 года Россия и Британия выслали по 23 дипломата. Зачинщицей скандала была Британия. Высылка российских дипломатов стала ответом Лондона на дело Скрипалей. Москву обвинили в причастности к отравлению двойного агента и его дочери, между прочим, гражданки РФ. Никаких доказательств, как водится, представлено не было. Россия вообще сомневается, что отравление имело место. В ответ Москва выгнала из России Британский совет и велела закрыть консульство Великобритании в Петербурге. Кстати, ни Сергея Скрипаля, ни его дочери с тех пор никто не видел. Как говорится, подозрения самые нехорошие.

В Финляндии по запросу США задержана россиянка В Финляндии по запросу США задержана 30-летняя россиянка Мира Тэрада. Раньше ее звали Оксаной Вовк. Мира вместе с матерью ехала из Петербурга на рождественскую ярмарку. Финская полиция схватила девушку прямо в аэропорту и увезла в тюрьму по соседству. Причем, мужскую. Оказывается, на Миру имеют виды в Вашингтоне. США обвиняют россиянку в распространении наркотиков и отмывании денег. Все это якобы имело место с 2013 по 2016 годы. Все обвинения Тэрада отвергает. В финской тюрьме Миру ужасно кормят и не выдают необходимые лекарства. Об этом рассказала мать девушки. Делом занялись российские дипломаты, цитата: «Нам сообщили, что задержание произведено на основании ордера Интерпола по обращению властей США». Мать утверждает, что они с дочерью ехали из Петербурга на новогоднюю ярмарку в Хельсинки. По словам женщины, дочь схватили прямо на пограничном контроле. Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в интервью ФАН заявил, что задержание россиянки — может быть политическим заказом. По словам Морозова, это последствия антироссийской фобии, цитата: «Нужно предпринять все меры для освобождения гражданки России и недопущения ее передачи американским властям». Напомню, россияне нередко становятся объектами охоты спецслужб США. Трагическая судьба Виктора Бута, Константина Ярошенко и Марии Бутиной тому пример.