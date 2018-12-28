Вице-премьер по евроинтеграции предрекла Украине сложности из-за «засилья популизма»

Киев, 28 декабря. Украине будет сложнее двигаться по пути евроинтеграции в 2019 году из-за «засилья популизма», об этом заявила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Я думаю, что будет гораздо сложнее продвигать евроинтеграционные законопроекты в украинском парламенте, будет все больше расти популизм и пустые обещания», — заявила политик в интервью радио «Новое время».

Вице-премьер отметила, что власти могут снизить цены на газ для населения, однако «это прекрасно ровно на один месяц». Такое решение обернется для Украины разрывом отношений с любыми международными институтами, в том числе и с Международным валютным фондом (МВФ).

Комментируя намерение кандидата в президенты Украины Юлии Тимошенко снизить цены газ для населения в два раза, Климпуш-Цинцадзе заявила, что эти обещания «никуда не ведут».

Напомним, Рада по предложению президента Украины Петра Порошенко приняла курс на евроинтеграцию в ноябре 2018 года и внесла изменения в конституцию. МВФ выделяет Украине кредиты на реализацию программы евроинтеграции, одним из условий таких траншей является увеличение цены на газ для населения в два раза.

Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года. Согласно опросам, лидирующие позиции занимает Юлия Тимошенко, за ней следует Владимир Зеленский. Нынешний президент Украины Петр Порошенко значительно уступает конкурентам в предвыборной гонке.