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Общество

«Мы на финише»: Усманов назвал сроки реализации проекта AliExpress Russia

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«Мы на финише»: Усманов назвал сроки реализации проекта AliExpress Russia

Москва, 28 декабря. Совместный проект Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Alibaba Group, «Мегафон» и Mail.ru в области e-commerce находится на финальной стадии согласования и начнет работу в 2019 году, об этом сообщил совладелец USM Holdings Алишер Усманов.

«Исходя из той информации, которой я располагаю, мы на финише», — заявил Усманов в интервью телеканалу «Россия-24».

Усманов выразил надежду, что совместное предприятие начнет работу в 2019 году. Он отметил, что для завершения сделки необходимо выполнить условия, которые обеспечат создание альянса.

Прежде всего, речь идет об обеспечении технологической безопасности российскими ресурсами, добавил Усманов. Также необходимо создать условия для использования технологий Alibaba Group в России.

Напомним, в сентябре текущего года Alibaba, Mail.ru Group, «Мегафон» и РФПИ заявили о создании совместного предприятия AliExpress Russia в области социальной коммерции в России и странах СНГ. Сделка состоится в первом квартале следующего года. Alibaba Group получит 48% акций предприятия, «Мегафон» — 24%, Mail.ru Group – 15%, а РФПИ – 13%.

Автор: Софья Куликова
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