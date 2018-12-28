Подозреваемые в убийстве отца сестры Хачатурян попросили следователя о новогоднем подарке

Москва, 28 декабря. Сестры Хачатурян, подозреваемые в убийстве своего отца, попросили следователя разрешить им вместе отпраздновать Новый год.

По словам бабушки девушек, сестры всегда отмечали Новый год вместе, однако, согласно правилам содержания под арестом, они не должны пересекаться друг с другом, пока идет следствие. Видеться подсудимые могут только в суде и во время очных ставок.

Как сообщает «Московский комсомолец», сестры Хачатурян еще в СИЗО говорили правозащитниками что хотят только одного — чтобы их не разлучали. Отметим, что все следственные действия по громкому делу уже завершены, и в скором времени будут переданы в суд.

По версии следствия, сестры Хачатурян убили отца, напав на него с ножом, молотком и газовым баллоном, пока тот спал. Следствие установило, что одна из девушек нанесла более 30 ударов ножом отцу в область шеи и груди. Сами подозреваемые признались, что регулярно подвергались дома физическому и психологическому насилию.

