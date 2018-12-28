В Крыму оценили реакцию Киева на появление заграждения на границе РФ и Украины

Москва, 28 декабря. В Киеве назвали заграждение на границе Крыма и Украины «не имеющим значения». Заместитель министра по вопросам «оккупированных территорий» Юрий Грымчак заявил, что Россия таким образом демонстрирует населению Крыма окончательное решение вопроса о статусе полуострова.

Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в интервью Федеральному агентству новостей заявил, что Грымчак оценивает мотивы российской власти абсолютно правильно.

«Россия защищает своих граждан не на словах, а на деле. Как сказал президент нашей страны Владимир Путин, мы обеспечиваем безопасность в Крыму так, как считаем нужным», — прокомментировал заявление Грымчака Дмитрий Белик.

Депутат поблагодарил ФСБ России за то, что работы по обустройству стены были завершены перед Новым годом.

«Это демонстрирует как ответственное отношение России к своим гражданам, так и высокий технический уровень нашего государства. Жители полуострова могут спокойно встречать Новый год и при этом не бояться ни радикальных партизан, «случайно сбившихся с пути», ни терактов, ни каких бы то ни было провокаций с украинской стороны», — объяснил депутат, представляющий Крым в Госдуме РФ.

Напомним, в пятницу Грымчак заявил, что завершение строительства заграждения на российско-украинской границе в Крыму не имеет для Киева никакого значения. Ранее пограничное управление ФСБ России сообщило, что работа по созданию в Крыму заграждения, а также комплекса высокотехнологичной системы датчиков на границе с Украиной окончена.