«Абсолютная подмена понятий»: Шейнин объяснил нашумевшее видео с вечеринки «Время покажет»

В социальных сетях получил широкое распространение видеоролик, на котором известный российский телеведущий Артем Шейнин расхаживает по заведению в майке с нецензурными надписями на английском языке и со спиртным в руках. Многие пользователи восприняли видео весьма неоднозначно и обвинили ведущего в неподобающем поведении.

Сам Шейнин не считает произошедшее на новогодней вечеринке сотрудников ток-шоу «Время покажет» чем-то из ряда вон выходящим и уж тем более — порочащим его. Кроме того, ни о каком преднамеренном «сливе» видеоролика в Сеть не может идти и речи, подчеркнул Шейнин, просто кому-то оказалось выгодным поднять вокруг этой истории «хайп».

Телеведущий рассказал об этом в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей, полная версия которого будет опубликована позже.

— Артем, от чего все это происходит, как думаете?

— Эти люди предполагают, что я зарабатываю энное количество денег, — больше, чем они, — и поэтому живу, как считают, куда более хорошей жизнью, чем они. При этом еще и позволяю себе «вот такое». Любой человек, который становится публичным, должен быть готов к тому, что часть людей будет относиться к тебе именно так. Говорю безо всякой обиды.

— На этих людей?

— Да. Когда, условно говоря, правила дорожного движения ну просто наглейшим образом нарушает человек, допустим, на Porsche Cayenne или на Mercedes, и ты узнаешь, что он — сынок какого-нибудь там олигарха, — ну, давайте честно скажем, что нас это бесит намного больше, чем если бы точно то же сделал человек на честно заработанной «шестерке». Ребята, это есть в каждом из нас, и тут ничего не поделаешь. Много раз и себе задавал себе такой вопрос, и в эфире говорил.

— Те, кто вас, скажем так, критикует, и сами ведь тоже ходят на корпоративы.

— Вот уверен, что увидев там таким любого из своих друзей, кто сделал бы то же самое, что делал я, они не стали бы это обсуждать. Да то, что делал я, это почти монашество!

— Да, мы же хорошо знаем, что бывает на некоторых подобных мероприятиях. По женской попке, например, хлопают…

— Именно. А бывает и похуже. Но я вот что хочу сказать. Я по своему образованию антрополог. И на многие вещи смотрю с точки зрения антропологии, которая очень близка к психологии и так далее. Ведь почему корпоративы проходят в конце декабря? Потому что в течение года у людей копятся некие обиды, напряжение, непонимание, усталость…

Кто-то, например, все это время канифолил тебе мозги. И когда они все вместе снимают какие-то зажимы, рамки, оковы, очень многие конфликты исчезают. Когда вы все собираетесь, вместе выпиваете, танцуете, кричите какие-то там дурацкие слова, или что-то такое, то между вами возникает некая химия, которая растворяет негатив, и вы потом можете работать дальше. Идея именно в этом.

— Вы видели, что было выложено в Сети?

— Вот честно — не знаю, какая часть моего тоста там появилась. И зачем смотреть-то? Все, что сказал тогда, от первого до последнего слова, могу повторить, и мне за это не будет стыдно. Еще раз подчеркну — корпоративом это мероприятие не являлось, поскольку мы сами за него платили, за свои деньги сняли ресторан и гуляли там.

— Пришли на свою вечеринку.

— Да, на свою новогоднюю вечеринку. Коллеги. Кто-то из них друг с другом работает и воочию пересекается, а кто-то не встречается никогда. Вот все и пришли туда, где можно лично познакомиться, поговорить, выпить. Пришли для того, чтобы получить всю эту атмосферу. И ее частью является то, что ведущий вместе с ними выпивает и обращается к ним. К слову, для моих редакторов такая форма обращения — привычная, потому что я называю их «бойцами», могу вот сказать: «Ну-ка, резче!». Это нормально. В чем тут подлость-то? В том, что выдернули кусок из нашей жизни.

— Как часто у нас это бывает, вырвано из контекста.

— Абсолютно! Причем из контекста, который предназначен только для тех, кто внутри ситуации. Почему я не называю это «сливом»? Это просто глупость. Я знаю человека, который выложил это видео первым — среди множества других фотографий с вечеринки у себя на странице в социальной сети.

— И у этого человека не было никакой дурной мысли?

— Вообще! Человек пришел на вечеринку для того, чтобы вместе со всеми повеселиться и так далее. И ему было круто, клево, все понравилось. Да нам всем было клево! Мы там веселились, плясали, разговаривали, да и выпивали, конечно. Вечеринка удалась на 1000%!

И вот человек, которому все очень понравилось, искренне поделился тем, как у нас все было клево. По неопытности или по неосторожности… Он не исходил из того, что вот эти люди сразу — ага! Те, кто слетелся, все выдернули, переложили из рамки «клево» в рамку «ужас-ужас», сформировали некую историю и запустили ее. Только эту!

— Все ради «хайпа»?

— Да, «мы на этом «хайпанем» и заставим людей думать — посмотрите, какой «ужас-ужас»! Тут элементарный эффект того, что они, конечно, Шейнина таким никогда не видели. Поэтому все это смотрят, ведь рамочку «ужас-ужас» им уже предложили. Мне знакомые пишут: «Тема, тебя подставили!» Подожди, говорю, ты меня знаешь — в эфире, в жизни — можешь мне сказать внятно, по пунктам, что именно ужасного ты увидел в этом ролике?

Что я в майке?! Вот она, в кабинете. Я как пришел, снял ее, она с тех пор и валяется. Видите, тут еще несколько маек, я мог взять любую. А тогда схватил две первые попавшиеся. Когда вспотел, переоделся. Почему я не могу быть в майке? Да, там написано ругательство на английском. И что?

Дальше. Я держу в руках рюмку? А я на вечеринке что должен держать? Стакан с молоком? Я говорю, и видно, что я выпил? Минуточку, а я зачем пришел туда?! Разве я кому-то говорил, что непьющий?

В общем, что такого, чего не должен делать человек на вечеринке, я сделал? И что такого я сделал, что некоторые назвали меня потом «оборотнем»? В чем именно я оборотень? Понимаю, если бы я вел на канале «Спас» программу, скажем, «Диалоги о нравственности», и говорил бы всем, что нельзя материться. И вдруг все бы увидели, что я вот на корпоративе ругнулся...

Нет! Я — Артем Шейнин, который одному эксперту ведро с «фекалиями» вынес, а другому слово сказал нецензурное… Да вы вообще о чем?!

— Подмена понятий?

— Абсолютная! А еще манипуляция сознанием. Все это, к сожалению, часть нашей культуры, которая называется словом «хайп». Людям предлагают такую вот рамку, они это смотрят, им тут же хочется поделиться, и естественно, потом все только накручивают и накручивают. И возникает вот эта вот воронка…

Ранее Артем Шейнин ответил в своей программе украинскому журналисту, который назвал Крым «аннексированным».