«Сирия на пороге новой войны» — США: эксперт считает, что Штаты усилят поддержку ИГ после выхода

В США по-прежнему широко обсуждается тема вывода войск Штатов из Сирии. На этот раз высказался советник бывшего американского президента Ричарда Никсона, один из идеологов правого крыла партии республиканцев Патрик Джозеф Бьюкенен. Он раскритиковал популярное в стране мнение о том, что уход американцев из САР станет победой для России. Подробнее об этом — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

В своей статье «Сдержит ли Трамп обещание о выводе войск из Сирии?» Бьюкенен утверждает, что сворачивание сирийской кампании США якобы возложит на Москву, Дамаск и Тегеран бремя борьбы с террористами, намекая, что все достигнутые в САР успехи в рамках противостояния «Исламскому государству»1 (запрещено в РФ) и другим группировкам будто бы принадлежат американским силам.

«Если президент РФ Владимир Путин является победителем в сирийской войне и желает воевать с «Аль-Каидой»1 (деятельность запрещена в России) и ИГИЛ1, последними крупными врагами Дамаска в Сирии, почему бы не позволить ему это?» — подчеркивает республиканец.

Однако кто же тогда занимался этим до сих пор? Слова американского политика вызывают, по меньшей мере, недоумение, поскольку они полностью противоречат фактам. Стоит напомнить, что операция Соединенных Штатов официально началась в 2014-м, а буквально через два года, несмотря на бомбежки американских ВВС, большая часть страны уже была во власти ИГ1.

Только с появлением ВКС РФ в 2016-м ситуация коренным образом изменилась, и в ходе совместного наступления с Сирийской арабской армией (САА) им удалось полностью разрушить эту террористическую организацию в САР в течение двух следующих лет. О чем же тогда говорит Бьюкенен, предсказывая новую большую войну на территории Сирии?

Наш собеседник — военный эксперт, доктор военных наук Анатолий Матвийчук — уверен, что его слова, как и вообще почти все заявления американских политиков, совсем не стоит рассматривать серьезно. Надо понимать, что США готовятся покинуть стратегически значимый для них регион вследствие крупных неудач по всем направлениям их деятельности, и потому им необходимо хоть как-то оправдаться перед своим народом.

«Высказывание Бьюкенена — это, кроме того, еще и элемент внутреннего противостояния в Штатах. Многие политики осуждают решение президента Дональда Трампа, заявляя, что он предал интересы своей страны, и что Россия с Ираном наконец-то выиграли на Ближнем Востоке. Республиканец своими словами пытается сгладить этот негативный эффект на имидже лидера, утверждая, будто бы США на самом-то деле выиграли войну, и вот мол-де мы такие великие», — пояснил эксперт.

Между тем, добавил он, последние сообщения из САР заставляют всерьез усомниться, что Вашингтон действительно перестанет влиять на сирийскую повестку.

«Главное, что для самой Сирии возможность вывода американских сил с ее территории и прекращения незаконной оккупации США, безусловно, является положительной перспективой. Тем не менее буквально на днях Трамп отправился в Ирак и заявил, что оттуда войска Штатов не выйдут. Также там вблизи сирийской границы строятся их новые базы. Это означает, что американцы могут продолжить свою игру против САР, но с другой стороны», — отметил собеседник ФАН.

Не исключено, что говоря о некой грядущей войне, Бьюкенен подразумевает подавление «Хаджинского кармана», который после многочисленных атак США и курдов так и остался в оккупации ИГ. В таком случае можно ожидать, что Пентагон сделает все с иракской стороны, чтобы максимально затянуть грядущую операцию САА на юго-востоке провинции Дейр-эз-Зор.

«Сирийские войска и их союзники могут столкнуться с наплывом боевиков, которые выжили, несмотря на антитеррористическую кампанию Вашингтона, которые в действительности были выведены американцами из-под удара. Вполне вероятно, что Штаты будут финансово подпитывать эти ячейки, давать им вооружение, что может привести к новой эскалации без явного военного присутствия США в Сирии, но с явной поддержкой джихадистов с их стороны», — предположил Анатолий Матвийчук.

1 Организация запрещена на территории РФ.