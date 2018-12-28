Киевские политологи и социологи подвели главные политические итоги уходящего 2018 года для Украины. Один из ведущих украинских аналитиков, Андрей Ермолаев, констатировал — политика, проводимая Киевом в последние пять лет, сделала Украину «провинциальным государством», которое активно покидают все, кто хочет жить в сильной и независимой стране. Поэтому грядущий 2019 год готовит для Украины целый ряд новых вызовов, с которыми придется иметь дело уже следующей власти, передает слова эксперта корреспондент Федерального агентства новостей из Киева.

По мнению директора Института стратегических исследований «Новая Украина» Андрея Ермолаева, за последние годы страна стала «новой европейской провинцией».

«Нынешняя Украина схожа по состоянию с государствами Южной Европы 1950-60-х годов прошлого века, — считает Ермолаев. — И в плане жизненного уклада, и в плане настроений населения, и по социальной структуре схожесть огромная. Наша провинциальность выражается не только в экономической и политической зависимости от Европейского союза, но и в поведении, в социально-психологическом статусе самих людей. То, что ранее казалось вынужденным — например, поиск работы в Польше или Италии — сейчас стало на Украине показателем престижа, крепкого социального статуса и благополучия».

Поэтому, считает Ермолаев, такие проблемы, как война в Донбассе и плохие отношения с Россией воспринимаются украинской молодежью как исторический вызов, как негативный информационный фон.

«Они все меньше реагируют на призывы «восстановить дружбу с Россией», все меньше ностальгируют об общем прошлом, — отметил политолог. — «Украинская европейская провинция» — это та самая «малая Украина», о проекте которой так мечтали украинские патриоты. Но этот новый статус связан с целым рядом проблем и вызовов для нашей страны».

По мнению Ермолаева, царящие ныне на Украине настроения, привычки и уклады — сугубо провинциальные. Это отражается и на экономических устремлениях украинцев, «они все больше соглашаются с некой «второсортностью», второстепенностью своих интересов на фоне «большой Европы», говорит аналитик.

«Старые мечты о «равноправной европейской державе» ныне многим пришлось оставить, — констатирует политолог. — Это отражается и в экономических программах — приниженное отношение к себе делает в глазах украинцев вполне приемлемой дальнейшую деиндустриализацию страны, вымирание ее промышленности, закрытие все новых и новых заводов. Украина в глазах нынешних властей больше не амбициозная индустриальная держава с огромными вложениями в экономику и образование, инфраструктуру и социальную сферу. Сегодня мы — страна без амбиций, ориентированная на вполне обывательский уклад».

Такому провинциальному статусу, по мнению эксперта, соответствует и состояние украинской инфраструктуры.

«У нас в последние четыре-пять лет не было заявлено ни одного большого проекта по прокладке новых дорог, возведению мостов или портов, — напомнил аналитик. — Логично, что и наша политика становится все более «аристократической», оторванной от народа и его интересов. А кумиры, которые воспринимаются украинским общественным сознанием как лидеры, все больше выглядят лишь как медийные акторы, этакие «легендарные, не идеологические герои». Общество волнообразно воспринимает как кумиров такие спорные для политики фигуры, как Надежда Савченко, Святослав Вакарчук, Владимир Зеленский и т. д. «Провинциалам» нравятся заезжие звезды — как когда-то в советские времена в глухие уголки страны приезжали третьи-четвертые составы футбольных команд, поп-групп и т.д. Вот так теперь наше общество представляет себе политику и политиков».

В экономике, говорит Ермолаев, вполне обыденным стало то, что после волны развалов предприятий, повальной деиндустриализации Украины в сознании общества формируется «аграрно-сырьевой уклад». Это отражается в запросах украинцев на профессии, на количество занятых рабочих мест.

«Рассчитывать на то, что такой уклад будет стимулировать повышение конкуренции на рынке труда, организацию новых квалифицированных рабочих мест — большая наивность, — уверен Ермолаев. Аграрно-сырьевая экономика не требует большого количества рабочих рук, она ориентирована на примитивное производство, с небольшой добавленной стоимостью. И это стимулирует дальнейший отток из страны рабочих рук, массовую трудовую миграцию и т. д. Украинские заробитчане — это работящие, квалифицированные люди, которые просто не находят себе места в сжимающейся экономике страны. Для них просто неприемлем тот социально-экономический статус, который им предлагается на родине — поэтому они уезжают в более успешные, более амбициозные страны».

Именно поэтому каждая следующая волна трудовой миграции с Украины становится все более высокосортной с точки зрения качества человеческого капитала, говорит аналитик.

«Сегодня с Украины уезжают уже представители сложных, наукоемких профессий — квалифицированные инженеры, врачи, педагоги… Сегодня с Украины в соседние страны уходит огромный поток молодых ученых, которые получили образование и навыки на Украине, и теперь готовы применить их на благо развития стран Евросоюза», — с грустью говорит Ермолаев.

В политической сфере провинциальность характеризуется все более увеличивающимся разрывом между жизнью обычных граждан и становящейся все более узкой системой элит, которая, по его словам, является «неокорпоративной системой недемократического правления».

«Демократические процедуры на Украине, к сожалению, стали лишь фасадом. Проблемы формирования бюджета и контроля за округами, борьбы за административный ресурс сегодня решаются безо всякого участия простых людей, — подчеркивает эксперт. А сама административная структура страны в последнее время все больше напоминает этакое «помещичье-полицейское государство». Местечковые элиты находятся под мощным контролем новой силовой машины, которая сформировалась за последние годы в условиях войны и острых внутренних конфликтов в стране. Недаром личный состав спецслужб и правоохранительных органов Украины сегодня так сильно раздут».

В сфере культуры на Украине наблюдается явная архаизация, считает эксперт.

«Несмотря на планово проводимую политику давления для насаждения украинского языка, в стране стало нормой распространение суржика в качестве «новояза». Его востребованность среди украинцев говорит о запросе на некий «провинциальный микс». Мы становимся все более терпимы к дешевому, примитивному китчу в любых сферах культуры — от живописи до театра, не говоря уже об эстраде или телевидении. Ведь китч — это нормальное отражение провинциального представления о высокой культуре», — уверен Ермолаев.

При этом в условиях, когда провинциализм все больше охватывает значительную часть украинского общества, добрая половина населения ощущает свою чужеродность, свою чуждость по отношению к этому примитивному проекту, указывает эксперт. Поэтому пока у «постсоветской Украины», представители которой не привыкли к жизни во второсортном государстве, нет своих ярких представителей во власти, происходит размывание страны.

«Недавно МИД Украины заявил, что в России постоянно проживает более трех миллионов украинцев, — напомнил аналитик. — Это не только «заробитчане». До сих пор «постсоветское пространство» — экономика и общество России, Казахстана, Белоруссии — являются более комфортным для той части населения, которая еще не утеряла свою внутреннюю связь с ним. По мере того как кристаллизуется «малая Украина» — как такая «европейская провинция» — процесс изгнания из страны людей, которые чувствуют себя чуждыми новым трендам, резко активизируется».

У большинства же политиков формируется так называемый «код Порошенко»: мова, «национальное государство», патриотизм, «западный выбор», «Россия — враг», единая поместная церковь — его составные части. Собственно, это и есть сейчас генеральный тренд в украинской политике — в разных вариациях он отражен в программах Ляшко, Тимошенко, Гриценко и большого количества других политиков, уверен Ермолаев.

«Увы, альтернатива представлению об Украине как о маленьком, провинциальном европейском государстве, вторичном и архаизированном, до сих пор никем не сформулирована, — констатирует политолог. — И это — вызов и для украинских экспертов, и для политиков».

В свою очередь Европа, которая сейчас переживает волну «новой социальной революции», все больше недовольна Украиной.

«По сути, наша страна контрреволюционна по отношению к Европе, — отмечает аналитик. — Украинское корпоративное государство делает ставку на национализм, клерикализм и последовательно демонтирует социальное государство. Тем самым оно создает огромные риски не только для себя, но и для соседей — потоки трудовых мигрантов, военные действия, масса оружия на руках и т. д.»

Как считает эксперт, в Европе все больше нарастает негатив по отношению к Украине — и не только потому, что Киев не может и не хочет заканчивать войну на востоке. Фактически нынешний режим шантажирует Европу войной, спекулирует на ней, он создает угрозы.

«Поэтому в Европе разочарование в Украине и критика в ее адрес будут только нарастать. Велик риск, что вскоре мы можем оказаться один на один со своими огромными проблемами — войной, экономическим кризисом, сокращением финансовой помощи с Запада и т. д. В конце концов, проблемы коррупции, многочисленных нарушений демократии, прав меньшинств на Украине из Европы видны очень хорошо», — уверен эксперт.