ФСБ обнаружила в Севастополе подпольный оружейный цех

Симферополь, 28 декабря. Управление Федеральной службы безопасности России по Крыму сообщило об обнаружении в подвале жилого дома в Севастополе подпольного цеха по производству оружия.

Отмечается, что у владельца мастерской было найдено 15 предметов, схожих со стрелковым оружием.

«Образцы, идентичные автомату Калашникова, пулемету Дегтярева, пистолету-пулемету Томпсона, винтовке Мосина…» — говорится в комментарии крымского управления ФСБ.

Известно, что оружие создавалось путем доработки в кустарных условиях из частей, приобретенных у «черных копателей» и заказанных через Интернет.

Образцы оружия направлены на экспертизу, против хозяина подпольного цеха может быть возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение, хранение, сбыт и изготовление оружия.