Сибирский школьник окончил четверть на пятерки ради подарка Путина

Красноярск, 28 декабря. Десятилетний школьник Дима из Красноярского края получил телескоп в подарок от президента РФ Владимира Путина.

Как рассказали в администрации Красноярского края, чтобы получить подарок от первого лица страны, Дима закончил четверть на одни пятерки и занял призовое место на краевых соревнованиях по рукопашному бою. Презент мальчику вручил губернатор Красноярского края Александр Усс.

«Дима, ты большой молодец. Здорово, что ты увлекаешься многими вещами в жизни, в том числе спортом и такой интереснейшей наукой, как астрономия. Надеюсь, подарок от президента России позволит тебе изучить много всего интересного, связанного с космосом», — цитирует чиновника пресс-служба регионального правительства.

Напомним, что на днях Путин исполнил новогоднее желание семилетней девочки Валерии из деревни Хмелинец (Липецкая область) и подарил ей щенка хаски.