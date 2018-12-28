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Сибирский школьник окончил четверть на пятерки ради подарка Путина

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Сибирский школьник окончил четверть на пятерки ради подарка Путина

Красноярск, 28 декабря. Десятилетний школьник Дима из Красноярского края получил телескоп в подарок от президента РФ Владимира Путина.

Как рассказали в администрации Красноярского края, чтобы получить подарок от первого лица страны, Дима закончил четверть на одни пятерки и занял призовое место на краевых соревнованиях по рукопашному бою.  Презент мальчику вручил губернатор Красноярского края Александр Усс.

Сибирский школьник окончил четверть на пятерки ради подарка Путина

«Дима, ты большой молодец. Здорово, что ты увлекаешься многими вещами в жизни, в том числе спортом и такой интереснейшей наукой, как астрономия. Надеюсь, подарок от президента России позволит тебе изучить много всего интересного, связанного с космосом», — цитирует чиновника пресс-служба регионального правительства.

Напомним, что на днях Путин исполнил новогоднее желание семилетней девочки Валерии из деревни Хмелинец (Липецкая область) и подарил ей щенка хаски.

Автор: Антон Соколов
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