Медведев поручил создать рабочую группу по интеграции с Белоруссией

Москва, 28 декабря. Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании рабочей группы по интеграции России и Белоруссии. Возглавит группу министр экономического развития Максим Орешкин.

«Договорились создать группу рабочую. Я такое распоряжение подписал. У нас возглавит ее Орешкин», — сообщил премьер-министр РФ.

По словам Медведева, в состав рабочей группы войдут представители всех российских ведомств, включая правительство, Госдуму, Совфед и Счетную палату.

Ранее в Москве состоялись переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Стороны обсудили цены на энергоресурсы и изменения в российском налоговом законодательстве. В субботу пройдет очередная встреча Путина и Лукашенко.