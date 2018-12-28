Российское посольство в Лондоне в 2019 году восстановит половину дипломатов

Москва, 28 декабря. Российское посольство в Великобритании в следующем году рассчитывает восстановить половину дипломатов. Об этом рассказал пресс-секретарь посольства.

«Половина посольства будет восстановлена», — цитирует представителя дипломатической миссии РИА Новости.

По его словам, состав дипмиссий начнут восстанавливать в январе. Напомним, ранее посол России в Великобритании Александр Яковенко сообщил, что Москве и Лондону удалось согласовать постепенное восстановление численности дипломатических представительств.

В 2018 году отношения России и Великобритании ухудшились на фоне обвинений Лондона в адрес России. Власти Соединенного королевства, напомним, обвинили Россию в том, что она якобы причастна к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.

Российские официальные лица выступили с опровержением всех обвинений, а двое граждан РФ, которых Лондон назвал «подозреваемыми» в отравлении Скрипаля, оказались обычными туристами, приезжавшими в Солбери, чтобы посетить готический собор.