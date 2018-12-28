«Стараюсь никому не отказывать»: Поклонская рассказала, что ей удалось сделать в 2018 году

В уходящем году депутату Госдумы РФ Наталье Поклонской поступило огромное количество обращений и жалоб от избирателей. Она старалась никому не отказывать и смогла решить многие проблемы, рассказала Поклонская в эксклюзивном интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.

Корреспондент поговорил с Поклонской о том, что ей удалось сделать в уходящем году в качестве народного избранника, а что выполнить не удалось.

«В этом году была рекордная нагрузка по количеству обращений и жалоб, поступивших в мой адрес, — призналась Поклонская. — Окончательные цифры будут в январе, но, по предварительным подсчетам, их оказалось более трех тысяч».

По ее словам, обязательно будет проведен анализ всех этих обращений: на что люди больше всего жалуются, какие области и сферы деятельности являются наиболее проблемными и где требуется корректировка правоприменения или законодательства.

«Кроме того, я проводила личные приемы граждан, на каждый из которых приходило в среднем по 200 человек, — отметила заместитель председателя комитета ГД РФ по безопасности и противодействию коррупции. — Люди обращаются постоянно, в том числе и на улице, и на публичных мероприятиях. Стараюсь никому не отказывать».

Поклонская рассказала, как помогала решать вопрос с финансированием строительства детского сада и коммуникаций к нему в селе Уютное под Евпаторией, принимала участие в Ялтинском экономическом форуме, а также побывала в Донбассе, откуда на лечение в Москву привезли 38 детей.

«Много что удалось, — сказала собеседница ФАН. — А что не удалось, постараюсь сделать в будущем году».

Ранее Наталья Поклонская обратилась к жителям Республики Крым, призвав помешать тому, чтобы аэропорт в Мурманске назвали именем Ивана Папанина в рамках конкурса «Великие имена России».