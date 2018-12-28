«Выводы сделаем»: самарский губернатор прокомментировал скандальную запись чиновницы в Twitter

Самара, 28 декабря. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обещал сделать выводы из скандала, который разгорелся вокруг местной чиновницы.

Речь идет о министре социально-демографической и семейной политики области Марине Антимоновой, которая в общении с одинокими матерями в Twitter заявила, что государство не должно «всех содержать» и посоветовала завести огород.

«Я знаю, что министр уже принесла свои извинения. Когда доберусь до Самары, обязательно посмотрю все внимательно, но знаю, что никакого умысла в этом не было. Раз уж эта переписка вызвала такой резонанс и привлекла внимание общественности, выводы мы сделаем», — отметил глава региона.

По словам губернатора, госслужащим стоит более тщательно подбирать слова во время общения с гражданами, поскольку любая неосторожная фраза может быть неверно интерпретирована. Особенно это касается общения в Twitter, где используется краткий формат.

Азаров также предложил организовать специальную программу по обучению чиновников общению в социальных сетях, сообщает ТАСС.

Напомним, что ранее Марина Антимонова, обсуждая с пользователями Twitter статью о сокращении населения Самарской области, спросила: «Считаете, что государство должно всех содержать?». Это ее высказывание вызвало широкий общественный резонанс.

Примечательно, что незадолго до этого аналогичный скандал вспыхнул в Екатеринбурге, когда глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких заявила, что «государство не просило россиян рожать».