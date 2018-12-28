Украина выделит 363 тыс. долларов на помощь Индонезии

Киев, 28 декабря. Киевские власти заявили об оказании гуманитарной помощи Индонезии после сильнейшего цунами, жертвами которого стали 429 человек.

Из резервного фонда Украины на эти цели будет выделено 10 млн гривен (около 360 тыс. долларов). Сообщение об этом распространило Министерство экономического развития и торговли Украины

Напомним, мощное цунами обрушилось на Индонезию 22 декабря. По последним данным, погибли как минимум 429 человек, без вести пропали более 150 человек, еще 1,4 тыс. человек были ранены, свыше 16 тыс. индонезийцев были вынуждены покинуть свои разрушенные стихией дома.

28 декабря стихия снова ударила по республике. У ее берегов произошло землетрясение магнитудой 5,8. Очаг залегал на глубине 56 километров.

На фоне сообщений о выделении Киевом помощи республике нельзя не вспомнить недавнее заявление депутата Верховной рады Валентина Наливайченко. Накануне он сообщил, что Украина вплотную приблизилась к лидерству в антирейтинге крупнейших должников в мире.

Только у МВФ, по его данным, Киев набрал долгов более чем на 14 миллиардов долларов. При этом он с возмущением указал, что «президент и премьер продолжают хвастаться программой «сотрудничества» с Фондом».

По мнению депутата, киевские власти будут разбираться с долгами за счет роста цен и поднятия коммунальных тарифов. И все это «ярмо многомиллиардных долгов», как подчеркнул политик, будет свалено на плечи простых украинцев и будущих поколений.

Согласно официальным данным в законе «О государственном бюджете Украины на 2018 года» предельный объем госдолга равен 76 млрд долларов (почти два триллиона гривен), что более чем в два с лишним раза больше годового дохода бюджета страны, запланированного на уровне 35 млрд долларов (917,9 миллиарда гривен).