Опубликовано видео первого полета бомбардировщика Ту-22М3М
Москва, 28 декабря. Первый полет модернизированного российского ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М попал на видео. Полет проходил на высоте 1,5 тысячи метров и длился 37 минут.
Объединенная авиастроительная корпорация опубликовала в Twitter видео первого полета. Самолет пилотировал экипаж под руководством летчика-испытателя Жуковской летно-испытательной и доводочной базы Олега Петунина.
Как сообщили в пресс-службе ПАО «Туполев», бомбардировщик поднялся в воздух с аэродрома Казанского авиазавода имени С.П. Горбунова. В ходе полета экипаж проверил обновленные системы. Полет прошел в штатном режиме, без замечаний.
Ранее обозреватель National Interest назвал «смертоносным» Ту-22М3М. По его словам, бомбардировщик сохранил дизайн своего предшественника, выпущенного в 1960-х годах, но сменил всю авиационную электронику.
Глубоко модернизированный ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3М выполнил первый полет: первые кадры— United Aircraft Corp (@UAC_Russia) 28 декабря 2018 г.
Полёт проходил на высоте 1500 метров и длился 37 минут. https://t.co/l9DAZ7tH6u pic.twitter.com/Ye6H4LNgn2