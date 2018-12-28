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Опубликовано видео первого полета бомбардировщика Ту-22М3М

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Опубликовано видео первого полета бомбардировщика Ту-22М3М

Москва, 28 декабря. Первый полет модернизированного российского ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М попал на видео. Полет проходил на высоте 1,5 тысячи метров и длился 37 минут.

Объединенная авиастроительная корпорация опубликовала в Twitter видео первого полета. Самолет пилотировал экипаж под руководством летчика-испытателя Жуковской летно-испытательной и доводочной базы Олега Петунина.

Как сообщили в пресс-службе ПАО «Туполев», бомбардировщик поднялся в воздух с аэродрома Казанского авиазавода имени С.П. Горбунова. В ходе полета экипаж проверил обновленные системы. Полет прошел в штатном режиме, без замечаний.

Ранее обозреватель National Interest назвал «смертоносным» Ту-22М3М. По его словам, бомбардировщик сохранил дизайн своего предшественника, выпущенного в 1960-х годах, но сменил всю авиационную электронику.

Автор: Софья Куликова
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